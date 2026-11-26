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Egyike voltam annak a néhány száz kalandornak, akik múlt csütörtökön és pénteken végighallgatták a közmédia vezérigazgató-jelöltjeinek meghallgatásait a Független Közmédia Testület (FKT) előtt. Nem volt egyszerű feladat.

A jelentkezők többsége nem csak saját megválasztása, de a közszolgálat XXI. századi közszolgálatiság létjogosultsága mellett sem tudott meggyőzően érvelni.

Kevés érvényes gondolat hangzott el arról, valójában mi a helyes szerepfelfogása a közszolgálati médiának 2026-ban – különösen az elmúlt tizenhat év erkölcsi és anyagi pusztítását követően. Pedig tökéletes pillanat a mostani, hogy feltegyük ezt a kérdést.

A végső győztes Kert Attila egyike volt a keveseknek, akik hónapokkal előre jelezték indulási szándékukat, és sokan már a pályázat kiírásakor őt tartották a legesélyesebbnek a poszt elnyerésére. A meghallgatáson mind közül az ő előadása volt az egyik legösszeszedettebb. Az FKT szombaton végül őt választotta meg igazgatónak Szabó Stein Imrével szemben.

Az évtizedek óta újságíróként-riporterként ismert Kert a Magyar Rádiónál kezdte a pályáját a 90-es években, később volt a TV2 és az ATV munkatársa, majd az MTV-hez igazolt, ahonnan 2010-ben küldték el. 2013 óta a Euronews budapesti irodájának és szerkesztőségének volt a vezetője.

Rá vár a feladat, hogy a történelmi mélypontról elrugaszkodva újragondolja a magyar közszolgálat működését. És talán ennél is több: hogy igazolja a nimbuszában porrá zúzott intézmény létezésének szükségességét.

Kert Attilával, a közszolgálati média új vezérigazgatójával szerda délelőtt beszélgettünk az előtte álló feladatokról.