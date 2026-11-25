Kert Attila december 21-én írja alá a szerződését, és január 4-én veszi át ténylegesen a közmédia vezetését – derül ki a megválasztott vezérigazgatóval készült interjúból a HVG-n. Horváth P. András, aki jelenleg átmeneti vezérigazgató, december 21-től vezérigazgató-helyettesként segíti az átadás-átvételt. Kert a jelenlegi munkahelye, az Euronews vezérigazgatójával, Claus Strunzcal már egyeztetett a 13 év utáni távozásáról.

A megválasztott vezérigazgató két napja a Klubrádióban arról beszélt, hogy „aki a közmédiában ártott másoknak lejáratással, aki pártpropagandát, orosz propagandát folytatott, az nem maradhat”. Ez a téma is szóba került a HVG interjújában. Elmondta, hogy belső vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogy a kormányváltás előtti orosz háborús propaganda csak a kormányzati propagandát követte-e, vagy „egy idegen állam befolyása érvényesült egy szuverén magyar intézményben”.

Kert szerint „lehet, hogy lesz ennek hatósági vetülete is”.

A vizsgálatban Krekó Péter segít majd, aki egyben a felállítandó fact-checking munkacsoport vezetője is lesz.

Kert Attila az FKT meghallgatásán.

A tervezett (20–25 százalékos, akár 5–600 fős) leépítésről azt mondta, „ennek a tizede sem lesz propagandista”, de ami őket illeti, a világnézetet nem vizsgálják. Ugyanakkor „nem maradhat az, aki egyértelműen hazudott, vagy lejáratásban vett részt.” Hozzátette, hogy a végkielégítések miatt az elbocsátások jövőre még viszik a pénzt, csak a következő évtől hoznak megtakarítást.

A költségvetésről azt mondta, 2027-re 106 milliárd forintból tervezik megoldani a működést (80 milliárd költségvetés + 20 milliárd idei megtakarítás + 6 milliárd piaci bevétel), az első 100 nap végére pedig konszolidált költségvetést készítenek. A 18–20 milliárdos sportközvetítési jogdíjakat a vezérigazgató szerint a felére kell csökkenteni. A szintén 20 milliárdos földfelszíni sugárzásról, amely a lakosság 3 százalékát éri el, úgy fogalmazott:

„a mostani megoldásnál az is olcsóbb lenne, ha egyenként értesítenénk ki ilyenkor az embereket, odataxizva mindenkihez”.

Beszélt arról is, hogy fel fogja vetni Polyák Gábornak, a Médiatanács elnökének, hogy a létrehozandó közmédia-ombudsman a Médiatanács alkalmazottja legyen, így a mindenkori közmédia vezérigazgatójától is teljesen függetlenül működhetne. Kert az interjúban ezt az ígéretet tette az ellenzéknek:

„Megígérhetem, hogy amíg én leszek ennek az intézménynek a vezérigazgatója, addig minden egyes nap korrektebb elbírálásban lesz része a mostani ellenzéknek, mint az elmúlt 16 év bármelyik napján volt az akkori ellenzéknek.”

Végül szóba kerültek a sikertelenül pályázók anyagai. Kert azt mondta, megnézik a másik 26 pályázó anyagát, és ha találnak hasznosítható elemeket, a szerzőkkel együttműködve megvalósítják, de állást vagy vezető pozíciót senkinek nem ajánl cserébe, hogy a mutyi látszatát is elkerülje.

Kert Attilát a tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület (FKT) választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) vezérigazgatójának november 21-én. Vezérigazgatóként határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap majd. Az 1990-es években a Magyar Rádió munkatársa volt, majd dolgozott az ATV-nél, a TV2-nél és az MTV-nál is. Utóbbinak hírigazgatója, majd tartalomfejlesztési menedzsere és kommunikációs igazgatója volt, mielőtt 2010-ben elbocsátották. 2013 óta az Euronews magyarországi irodáját vezeti. Pályázatához szakemberként csatlakozott többek között Lévai Balázs és Bombera Krisztina is.