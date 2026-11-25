Kert Attila december 21-én írja alá a szerződését, és január 4-én veszi át ténylegesen a közmédia vezetését – derül ki a megválasztott vezérigazgatóval készült interjúból a HVG-n. Horváth P. András, aki jelenleg átmeneti vezérigazgató, december 21-től vezérigazgató-helyettesként segíti az átadás-átvételt. Kert a jelenlegi munkahelye, az Euronews vezérigazgatójával, Claus Strunzcal már egyeztetett a 13 év utáni távozásáról.
A megválasztott vezérigazgató két napja a Klubrádióban arról beszélt, hogy „aki a közmédiában ártott másoknak lejáratással, aki pártpropagandát, orosz propagandát folytatott, az nem maradhat”. Ez a téma is szóba került a HVG interjújában. Elmondta, hogy belső vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogy a kormányváltás előtti orosz háborús propaganda csak a kormányzati propagandát követte-e, vagy „egy idegen állam befolyása érvényesült egy szuverén magyar intézményben”.
Kert szerint „lehet, hogy lesz ennek hatósági vetülete is”.
A vizsgálatban Krekó Péter segít majd, aki egyben a felállítandó fact-checking munkacsoport vezetője is lesz.
A tervezett (20–25 százalékos, akár 5–600 fős) leépítésről azt mondta, „ennek a tizede sem lesz propagandista”, de ami őket illeti, a világnézetet nem vizsgálják. Ugyanakkor „nem maradhat az, aki egyértelműen hazudott, vagy lejáratásban vett részt.” Hozzátette, hogy a végkielégítések miatt az elbocsátások jövőre még viszik a pénzt, csak a következő évtől hoznak megtakarítást.
A költségvetésről azt mondta, 2027-re 106 milliárd forintból tervezik megoldani a működést (80 milliárd költségvetés + 20 milliárd idei megtakarítás + 6 milliárd piaci bevétel), az első 100 nap végére pedig konszolidált költségvetést készítenek. A 18–20 milliárdos sportközvetítési jogdíjakat a vezérigazgató szerint a felére kell csökkenteni. A szintén 20 milliárdos földfelszíni sugárzásról, amely a lakosság 3 százalékát éri el, úgy fogalmazott:
„a mostani megoldásnál az is olcsóbb lenne, ha egyenként értesítenénk ki ilyenkor az embereket, odataxizva mindenkihez”.
Beszélt arról is, hogy fel fogja vetni Polyák Gábornak, a Médiatanács elnökének, hogy a létrehozandó közmédia-ombudsman a Médiatanács alkalmazottja legyen, így a mindenkori közmédia vezérigazgatójától is teljesen függetlenül működhetne. Kert az interjúban ezt az ígéretet tette az ellenzéknek:
„Megígérhetem, hogy amíg én leszek ennek az intézménynek a vezérigazgatója, addig minden egyes nap korrektebb elbírálásban lesz része a mostani ellenzéknek, mint az elmúlt 16 év bármelyik napján volt az akkori ellenzéknek.”
Végül szóba kerültek a sikertelenül pályázók anyagai. Kert azt mondta, megnézik a másik 26 pályázó anyagát, és ha találnak hasznosítható elemeket, a szerzőkkel együttműködve megvalósítják, de állást vagy vezető pozíciót senkinek nem ajánl cserébe, hogy a mutyi látszatát is elkerülje.
Kert Attilát a tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület (FKT) választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) vezérigazgatójának november 21-én. Vezérigazgatóként határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap majd. Az 1990-es években a Magyar Rádió munkatársa volt, majd dolgozott az ATV-nél, a TV2-nél és az MTV-nál is. Utóbbinak hírigazgatója, majd tartalomfejlesztési menedzsere és kommunikációs igazgatója volt, mielőtt 2010-ben elbocsátották. 2013 óta az Euronews magyarországi irodáját vezeti. Pályázatához szakemberként csatlakozott többek között Lévai Balázs és Bombera Krisztina is.
Határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap.
Ünnepélyesen átvette munkaszerződése tervezetét a közmédia megválasztott vezérigazgatója, aki közölte, csapatával kedden megkezdik a munkát, ami „nagyon kemény lesz”.
A vezérigazgató maximális bruttó havi alapbére 2 904 600 forint lesz.