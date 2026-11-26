„Elvi jelentőségű” döntéseket hozott keddi ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, írják közleményükben. A testület négy ügyben állapított meg jogsértést, eljárást is indított, illetve rádiófrekvencia-pályázatokkal is foglalkozott. A következő műsorokkal szemben intézkedtek:

2025 márciusában három nap alatt tizenkétszer fűztek a hírolvasók saját véleményt a politikai hírekhez az M1 Híradóban. Tiszás politikusokkal szemben olyan minősítések hangzottak el, mint például hogy sértegettek, fenyegettek, hergelnek az újságírók ellen, vállalhatatlan a stílusuk vagy ukránbarát politikát folytatnak. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-t kötelezték, hogy közleményben tegye közzé jogelődje jogsértéseit, amik már az akkor hatályos jogszabályokkal is ellentétesek voltak.

A TV2 2025. március 31-én a Mokka című műsorán belül közzétett Tények ben a „Magyar Péter Ukrajna mellett kampányol” összeállítással megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. Az összeállítás a Tisza Párt Nemzet Hangja -kezdeményezését Ukrajna uniós csatlakozása melletti aláírásgyűjtésnek nevezte, szembeállítva a kormány véleménynyilvánító, Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos kezdeményezésével, pedig valójában mindkettő igen vagy nem válaszra adott lehetőséget. A TV2-nek erről öt napon belül közleményt kell közzétennie.

című műsorán belül közzétett ben a „Magyar Péter Ukrajna mellett kampányol” összeállítással megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. Az összeállítás a Tisza Párt -kezdeményezését Ukrajna uniós csatlakozása melletti aláírásgyűjtésnek nevezte, szembeállítva a kormány véleménynyilvánító, Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos kezdeményezésével, pedig valójában mindkettő igen vagy nem válaszra adott lehetőséget. A TV2-nek erről öt napon belül közleményt kell közzétennie. Eljárás indult a Frizbi Hajdú Péterrel című műsor szeptember 29-i adása miatt is. A Frizbi TV nevű YouTube-csatornán közzétett interjúban a műsorvezető egy ismert borásszal beszélgetett, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolnak. A hivatal szerint a műsor egyoldalúan, a vádlott szemszögéből mutatta be az ügyet, alkalmas lehetett az áldozathibáztatásra, és ezzel sérthette a szexuális bűncselekmények áldozatainak emberi méltóságát. Az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy a Médiatanács meg is állapította a jogsértést, egyelőre csak vizsgálja a műsort.

Utóbbi esetről mi is külön beszámoltunk, konstatálva, hogy Hajdú Péter nem érti: miért vádolják szexuális erőszakkal a 60 éves ismerősét, aki rányomult kiskorú alkalmazottjára. A TV2 a szóban forgó riportját pedig honlapjáról, illetve X-oldaláról is törölte azóta, pedig nagyon szerettem volna idézni ehhez a cikkhez. A Médiatanács az intézkedésekről azt közölte:

„Az ügynek önmagán túlmutató jelentősége is van. A Médiatanács álláspontja szerint a médiaszolgáltatókra vonatkozó szabályok a YouTube-csatornákra is érvényesek, ha azok megfelelnek a lekérhető médiaszolgáltatás fogalmának (lásd a keretet). Ilyenkor a csatornára kiterjed a médiajogi törvények hatálya, és az ott közölt tartalmaknál vizsgálható a médiaigazgatási szabályok betartása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csatorna szolgáltatójával szemben – ha magyar joghatóság alá tartozik, például Magyarországon letelepedett vállalkozás vagy itt lakcímmel rendelkező magánszemély – a Médiatanács eljárást folytathat, jogsértést állapíthat meg és szankciót alkalmazhat.”

Fotó: Németh Dániel/444

Gryllus és az RTL dilinyója megúszta

Nem találta jogsértőnek viszont a Médiatanács az RTL Reggeli című műsorában 2026. október 12-én sugárzott, Gryllus Dorka közreműködésével megvalósított menopauzakampányt, ezért nem indított eljárást. A döntés kapcsán azonban a testület kiemelte:

az, hogy egy médiatartalom jogszerű, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a médiaetikai szabályoknak is megfelel.

A jogszerűségen túlmutató szempontok vizsgálatára viszont a Médiatanácsnak nincs lehetősége. „Egy médiatartalom lehet nem jogsértő, egyidejűleg lehet szakmailag hibás és etikailag nem elfogadható” – közölték.

A Médiatanács arról is hírt adott: a gyermekvédelmi törvény és a médiatörvény módosítása miatt szükségessé vált a Médiatanács korhatár-besorolásról szóló ajánlásának módosítása is. Kikerült az ajánlás szövegéből a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitás megjelenítésének kérdésköre, ezek helyébe a szexuális erőszak, a szexuális kizsákmányolás, a szexuális célú manipuláció és az erre irányuló kapcsolatfelvétel népszerűsítése vagy az ezekre ösztönzés megjelenítésének tilalma lépett. A Médiatanács a későbbiekben az ajánlás további átfogó, érdemi vizsgálatát is tervezi.