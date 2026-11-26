„Elvi jelentőségű” döntéseket hozott keddi ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, írják közleményükben. A testület négy ügyben állapított meg jogsértést, eljárást is indított, illetve rádiófrekvencia-pályázatokkal is foglalkozott. A következő műsorokkal szemben intézkedtek:
Utóbbi esetről mi is külön beszámoltunk, konstatálva, hogy Hajdú Péter nem érti: miért vádolják szexuális erőszakkal a 60 éves ismerősét, aki rányomult kiskorú alkalmazottjára. A TV2 a szóban forgó riportját pedig honlapjáról, illetve X-oldaláról is törölte azóta, pedig nagyon szerettem volna idézni ehhez a cikkhez. A Médiatanács az intézkedésekről azt közölte:
„Az ügynek önmagán túlmutató jelentősége is van. A Médiatanács álláspontja szerint a médiaszolgáltatókra vonatkozó szabályok a YouTube-csatornákra is érvényesek, ha azok megfelelnek a lekérhető médiaszolgáltatás fogalmának (lásd a keretet). Ilyenkor a csatornára kiterjed a médiajogi törvények hatálya, és az ott közölt tartalmaknál vizsgálható a médiaigazgatási szabályok betartása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csatorna szolgáltatójával szemben – ha magyar joghatóság alá tartozik, például Magyarországon letelepedett vállalkozás vagy itt lakcímmel rendelkező magánszemély – a Médiatanács eljárást folytathat, jogsértést állapíthat meg és szankciót alkalmazhat.”
Nem találta jogsértőnek viszont a Médiatanács az RTL Reggeli című műsorában 2026. október 12-én sugárzott, Gryllus Dorka közreműködésével megvalósított menopauzakampányt, ezért nem indított eljárást. A döntés kapcsán azonban a testület kiemelte:
az, hogy egy médiatartalom jogszerű, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a médiaetikai szabályoknak is megfelel.
A jogszerűségen túlmutató szempontok vizsgálatára viszont a Médiatanácsnak nincs lehetősége. „Egy médiatartalom lehet nem jogsértő, egyidejűleg lehet szakmailag hibás és etikailag nem elfogadható” – közölték.
A Médiatanács arról is hírt adott: a gyermekvédelmi törvény és a médiatörvény módosítása miatt szükségessé vált a Médiatanács korhatár-besorolásról szóló ajánlásának módosítása is. Kikerült az ajánlás szövegéből a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitás megjelenítésének kérdésköre, ezek helyébe a szexuális erőszak, a szexuális kizsákmányolás, a szexuális célú manipuláció és az erre irányuló kapcsolatfelvétel népszerűsítése vagy az ezekre ösztönzés megjelenítésének tilalma lépett. A Médiatanács a későbbiekben az ajánlás további átfogó, érdemi vizsgálatát is tervezi.
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