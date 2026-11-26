Az egyiptomi hatóságok őrizetbe vették csütörtökön azt a gyorshajtót, aki a 31 ember életét követelő előző napi tömegbalesetet okozhatta Kairó közelében, közölte az ország ügyészsége.

Ahogy mi is beszámoltunk róla: szerdán egy kairói körgyűrűn csúcsforgalmi időszakban felborult és kigyulladt egy olajtermékeket szállító tartálykocsi, és a balesetben a 31 halálos áldozaton kívül 26 ember megsérült. A közúti balesetről készült felvételeken látni lehetett, amint a tartálykocsi magasba csapó lángokkal ég. A tűz több mint kéttucat másik járműre is átterjedt a többsávos körgyűrűn, amely összekapcsolja az egyiptomi főváros térségének Giza és Kaljúbíja kormányzóságokba vezető nagyobb autópályáit.

Fotó: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Az ügyészség közölte, hogy őrizetbe vették annak a járműnek a sofőrjét, aki a tartálykocsi felborulását okozhatta a gizai al-Varrak városrészben. A sofőr vallomásában elmondta: a megengedett sebességet túllépve sávváltás közben oldalról nekiütközött a tartálykocsinak, és elvesztette uralmát járműve felett. A tartálykocsi durrdefektet kapott, aminek hatására egy betonfalnak ütközve felborult, a kiömlő üzemanyag pedig lángra kapott.

Egyiptomban gyakoriak a közlekedési balesetek főként gyorshajtás, a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása és az úthálózat rossz állapota miatt. Emellett az utóbbi években Egyiptom új autópályákkal bővítette úthálózatát egy nagyobb infrastruktúra-fejlesztési program keretében. Míg a projektek segítettek valamelyest javítani a közlekedési viszonyokat, a közlekedésbiztonsági problémák továbbra is súlyosak.