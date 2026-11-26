12 021-re emelkedett a megerősített ebolafertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a járványban eddig 5904 ember halt meg a kormány csütörtökön ismertetett adatai szerint. A járvány továbbra sincs ellenőrzés alatt, a védekezést a késedelmes felismerés, a fegyveres konfliktusok és az egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége is nehezíti.

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A járvány, amit a Bundibugyo nevű, ritka ebolavírus-típus okoz, májusban tört ki az ország északkeleti részén fekvő Ituri tartományban, a fertőzés az ország 26 tartományából már nyolcban jelent meg. A vírus ezen változata ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszeres kezelés vagy vakcina.

A WHO és az afrikai járványügyi központ adatai szerint a járvány megfékezésnek egyik fő problémája, hogy az új eseteknek mindössze 15 százaléka köthető olyan kontaktokhoz, akiket az egészségügyi hatóságok már korábban azonosítottak. Ez arra utal, hogy számos fertőzési lánc felderítetlen marad.

A jelenlegi járvány a második legnagyobb és a legtöbb halálos áldozattal járó ebolajárvány a feljegyzések kezdete óta. Ennél súlyosabb csak a 2014 és 2016 között Nyugat-Afrikában pusztító járvány volt, ami több mint 28 600 embert fertőzött meg, és több mint 11 ezer halálos áldozatot követelt. (MTI)