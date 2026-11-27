Egy Líbiába tartó, katonai járműveket szállító orosz hajókonvoj visszafordult a Földközi-tengeren, miután ukrán tengeri drónok november 22-én elsüllyesztettek egy orosz haditengerészeti korvettet a bengázi kikötőben – tudta meg a Reuters.
A konvoj, amelyet a Golovko nevű orosz haditengerészeti fregatt kísért, a bengázi támadás napján a Szicíliai-szoros közelében fordult vissza. Az orosz védelmi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.
Míg Oroszország és Ukrajna többször is megtámadta egymás katonai és kereskedelmi hajóit a Fekete-tengeren, a Földközi-tengeren ritkábban fordulnak elő ilyen támadások.
A Reuters európai és közel-keleti forrásai szerint a katonai járműveket valószínűleg Nyugat-Afrikába szánták, hogy az orosz Afrika-hadtest használhassa őket, bár az európai forrás szerint néhány közülük a Líbia keleti részét az uralma alatt tartó, Oroszországgal jó kapcsolatokat ápoló milícia kapott volna.
Az orosz védelmi minisztérium által létrehozott Afrika-hadtest nagyrészt átvette a Wagner-csoport zsoldos szervezet tevékenységét a kontinensen, és támogatja Mali kormányának a fegyveres iszlamista csoportok elleni műveleteit.