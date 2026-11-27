Egy Líbiába tartó, katonai járműveket szállító orosz hajókonvoj visszafordult a Földközi-tengeren, miután ukrán tengeri drónok november 22-én elsüllyesztettek egy orosz haditengerészeti korvettet a bengázi kikötőben – tudta meg a Reuters.

A konvoj, amelyet a Golovko nevű orosz haditengerészeti fregatt kísért, a bengázi támadás napján a Szicíliai-szoros közelében fordult vissza. Az orosz védelmi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Vlagyimir Putyin az orosz haditengerészet Varjag nevű irányítottrakéta-cirkálójának fedélzetén a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának záró szakaszában, a távol-keleti Szahalin-szigeten 2026 augusztusában. Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Míg Oroszország és Ukrajna többször is megtámadta egymás katonai és kereskedelmi hajóit a Fekete-tengeren, a Földközi-tengeren ritkábban fordulnak elő ilyen támadások.

A Reuters európai és közel-keleti forrásai szerint a katonai járműveket valószínűleg Nyugat-Afrikába szánták, hogy az orosz Afrika-hadtest használhassa őket, bár az európai forrás szerint néhány közülük a Líbia keleti részét az uralma alatt tartó, Oroszországgal jó kapcsolatokat ápoló milícia kapott volna.

Az orosz védelmi minisztérium által létrehozott Afrika-hadtest nagyrészt átvette a Wagner-csoport zsoldos szervezet tevékenységét a kontinensen, és támogatja Mali kormányának a fegyveres iszlamista csoportok elleni műveleteit.