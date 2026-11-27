Levelet írt Magyar Péternek a szibériai börtönében meggyilkolt Alekszej Navalnij felesége, Julija Navalnaja – írja a Magyar Hang. Navalnaja az X-en közzétette a levelet, amelyben arra kéri a miniszterelnököt, hogy oldja fel azt a magyar vétót, amely megakadályozza az orosz hadiipart felügyelő miniszterelnök-helyettes, Gyenyisz Manturov elleni uniós szankciót.

„Magyarország előző kormánya jelentős szerepet játszott annak megelőzésében, hogy Manturov a listára kerüljön” – írta, és mivel a helyzet megváltozott, vagyis kormányváltás volt, reméli, nem lesz több akadálya annak, hogy Manturov felkerüljön a szankciós listára.

Navalnaja egy antikorrupciós rendezvényen az USA-ban 2024-ben. Fotó: ALEX KENT/Getty Images via AFP

Navalnaja azt is megjegyezte, hogy Szijjártó Péter nyíltan beszélt arról, hogy blokkolják a miniszterelnök-helyettessel szembeni szankciókat. Manturov 2012 óta tagja az orosz kormánynak, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta központi szerepet játszik Oroszország ipari erőforrásainak háborús célú mozgósításában. 2022 júliusában Vlagyimir Putyin hadiiparért felelős miniszterelnök-helyettessé nevezte ki, majd 2024 májusában első miniszterelnök-helyettessé léptette elő.

„Az orosz kormánynak kevés tagját terheli közvetlenebb felelősség azért, hogy Oroszország képes folytatni ezt a háborút” – írta levélben Julija Navalnaja.

Szijjártó Péter tavaly márciusban egy moszkvai úton Manturovot mint régi jó ismerőst emlegette, 2021-ben pedig a Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal kitüntetést adta át az orosz miniszternek, a Covid–19 elleni magyar védőoltási kampányban játszott kiemelkedő szerepének elismeréseként – emlékeztet a HVG.