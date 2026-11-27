Él még a magyar politika kerítésbontó hagyománya (szerb határ, Karmelita, Kossuth tér), Siófok Balaton-parti sétányának szállodasori szakaszát elzáró kerítés elbontásáról posztolt a térség egyéni országgyűlési képviselője, Csatári Ernő a Facebook-oldalán. Az akcióban részt vett Lengyel Róbert polgármester is.

Csatári Ernő azt írta: véget vetettek a Balaton-parti közösségi terület kerítéssel való elzárásának.

A politikus több képet is posztolt a péntek reggeli akcióról, ezeken az látható, ahogy a kerítést flexszel elvágják és elmozdítják a helyéről. A képviselő posztja szerint a munkát „biztonsági őrökkel és rendőrségi bejelentéssel próbálták megakadályozni”.

Csatári Ernő a kerítés elbontását azzal a tavaly alkotott kormányrendelettel indokolta, amely a bejegyzése szerint több fontos szabályt határoz meg a Balaton vízparti területeinek használatáról. Mint írta, ezek közé tartozik, hogy legalább öt méter széles közösségi használatú területet kell biztosítani ott, ahol a vízparti terv parti sétányt jelöl, valamint kerítés és kapu nem létesíthető a közvetlenül a vízparton vezetett parti sétány és a tómeder között. A siófoki önkormányzat élt a jogszabályok biztosította lehetőséggel, és a polgármester felszólítását követően a lakossággal összefogva elbontották a kerítést.

Csatári Ernő Fotó: Csatári Ernő / Facebook

A kerítésbontásban részt vett Lengyel Róbert (Becsülettel Siófokért Egyesület, BSE), Siófok polgármestere is. A településvezető a Facebook-oldalán azt írta: a város képviselő-testülete csütörtökön egyhangú döntést hozott a szállodasori lezárt partszakasz keleti felén lévő, nem szállodai tulajdonú kerítés eltávolításáról, azért ment a helyszínre, hogy gondoskodjon a döntés végrehajtásáról.

Csatári Ernő és Lengyel Róbert Fotó: Csatári Ernő / Facebook

Közölte, hogy a szállodáknál szolgálatot teljesítő biztonsági őrök bontási engedélyt kértek tőle. Miután tájékoztatta őket a „tényállásról”, megkezdődött a munka, amelynek eredményeként a rács a parttól számított öt méter szélességben „ledőlt”, de további két kerítést is találtak önkormányzati területen, azokról is hamarosan intézkednek.

Lengyel Róbert beszámolt arról is, hogy valaki „rájuk hívta a rendőrséget”. A rendőrök minden jelenlévőt, beleértve az újságírókat is, eljárás alá vontak, ő pedig a szükséges információkat és dokumentációt átadta a helyszíni parancsnoknak.

A polgármester csütörtökön arról posztolt a közösségi oldalán, hogy a szállodasoron álló és a partszakasz lezárásában érintett négy hotel tulajdonosait a 2025-ös kormányrendeletre hivatkozva levélben szólította fel az általuk lekerített, szolgalmi joggal terhelt, de forgalomképtelen, közterületi, városi tulajdonban lévő Balaton-parti szakasz felszabadítására. Ennek a Balaton Hotel tulajdonosa eleget tett, a többiek vitatják, hogy a városnak, „ha úgy tetszik, a köznek, ott jogai lennének – írta.

Lengyel Róbert hangsúlyozta, az önkormányzat minden jogi eszközt megragad, hogy „helyre tegye a dolgokat”, és ahol esetleg a saját kerítését kell eltávolítania, ott azt meg fogja tenni.

Csatári Ernő és Lengyel Róbert Fotó: Csatári Ernő / Facebook

Mi ez az egész vita a kerítésről?

A Turizmus.com a témában a napokban megjelent cikkében azt írta, a négy szálloda előtti területet már évtizedekkel ezelőtt elkerítették, noha a parti sáv önkormányzati tulajdonban maradt.

A helyzetet 2005-ben a város és a szállodák akkori közös tulajdonosa ingatlancseréről szóló szerződésben rendezte, a társaság szolgalmi jogot szerzett a parti terület használatára, és a meglévő kerítéseket is fenntarthatta.

A szállodák később új tulajdonosokhoz kerültek, de mivel a szolgalmi jog továbbra is szerepelt az ingatlan-nyilvántartásban, a siófoki képviselő-testület úgy döntött, bírósághoz fordul annak törlése érdekében. A város 2025-ben elveszítette a pert, és az ítélet ellen nem fellebbezett.

A lap megkeresésére az önkormányzat úgy értékelte, hogy a bíróság azért utasította el a korábbi keresetet, mert nem volt bizonyítható a jelenlegi szállodatulajdonosok rosszhiszeműsége. Az ingatlanokat ugyanis már a bejegyzett szolgalmi joggal együtt szerezték meg, és joggal bízhattak a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataiban.

A városvezetés ugyanakkor úgy véli, továbbra is jogszabálysértő állapot áll fenn, mivel a parti sétány már a szolgalmi jog alapításakor is forgalomképtelen önkormányzati vagyonnak minősült, amelyet nem lehetett volna ilyen joggal megterhelni. (MTI)