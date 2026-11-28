A tanárok 85 százaléka soha semmilyen segítséget, információt vagy szakmai támogatást nem kapott saját bevallása szerint a Nemzeti Pedagógus Kartól (NPK) – írta a Facebookon Lannert Judit oktatási miniszter egy 33 ezer pedagógus által kitöltött felmérésre hivatkozva.

A kormány kedden nyújtotta be az oktatási törvénycsomagot, amellyel januártól megszüntetnék a szervezetet. Az Orbán-kormány 2014-ben hozta létre a pedagóguskart, ahova az állami iskolák tanárainak kötelező volt belépniük. A szervezet elnöke, Horváth Péter a 2022-es tanártiltakozások idején a polgári engedetlenségtől is igyekezett eltántorítani a pedagógusokat.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A mostani felmérés kitöltőinek 83 százaléka volt pedagógus. A Lannert által közölt adatok szerint a válaszadók 42 százaléka úgy érezte, hogy a kar nem képviselte megfelelően a szakma véleményét a döntéshozatalban, az NPK rendezvényein pedig a pedagógusoknak csak a négy százaléka vett részt. A miniszter szerint ezek után kérdés, miért kellene fenntartani egy olyan szervezetet, amelynek éppen azok nem érzik a hasznát, akikért létrehozták.

Az NPK vezetői november 25-i nyilatkozatukban kifogásolták, hogy érdemi egyeztetés nélkül akarják megszüntetni a szervezetet. Emlékeztettek az elmúlt években végzett szakmai munkájukra, többek között a pedagógusbérek emeléséért és a tanárok terhelésének csökkentéséért tett javaslataikra. Lannert azt írta, ezt a munkát nem vitatja, de szerinte ehhez nincs szükség kötelező tagságú szervezetre.