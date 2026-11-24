Az ELTE veszi át az NKE tanárképzős hallgatóit – ez az egyik információ, ami kiderül a kedden benyújtott nagy kormányzati törvénycsomag oktatási törvényjavaslataiból. Az NKE-n az Orbán-kormány hozta létre a tanárképzést, ami gyorsan extra jogosítványokat kapott, és az egész ország pedagógusképzésének átalakítását ők vitték volna végig a tervek szerint.

A kormányváltás után azonban gyorsan döntöttek az NKE tanárképzésének megszüntetéséről, ezt szeptemberben jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A kedden benyújtott törvényjavaslat pedig most azt is meghatározza, hogy mi lesz az itt tanuló hallgatók sorsa:

legfeljebb 418 hallgató a következő tanévtől az ELTE-n folytathatja tanulmányait;

az ELTE-nek el kell ismernie az NKE-n megszerzett kreditek legalább 80 százalékát; szükség esetén felzárkóztató képzéseket szerveznek; és biztosítják a kollégiumi elhelyezés folytonosságát.

A bejelentés egy nappal előzi meg az NKE-s hallgatók újabb demonstrációját. Ők azt szeretnék elérni, hogy azon az egyetemen fejezhessék be a tanulmányaikat, amelyre felvételiztek.

Emellett egy sor másik oktatási, kulturális, egészségügyi és gazdasági törvényjavaslatot nyújtott be kedden a kormány a parlamentnek. A változtatások zömét korábban már bejelentették, de az újdonság például, hogy tantárgyanként az eddigi kettő helyett öt tankönyv közül választhatnak majd a jövő évtől a tanárok. A minisztérium hatmilliárd forint többletforrást ad ehhez, a tankönyvek továbbra is ingyenesek maradnak.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A kormány részletes oktatási közleménye és a többi kedden bejelentett törvényjavaslat alapján a következő változásokra lehet még számítani: