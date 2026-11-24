Az ELTE veszi át az NKE tanárképzős hallgatóit – ez az egyik információ, ami kiderül a kedden benyújtott nagy kormányzati törvénycsomag oktatási törvényjavaslataiból. Az NKE-n az Orbán-kormány hozta létre a tanárképzést, ami gyorsan extra jogosítványokat kapott, és az egész ország pedagógusképzésének átalakítását ők vitték volna végig a tervek szerint.
legfeljebb 418 hallgató a következő tanévtől az ELTE-n folytathatja tanulmányait;
az ELTE-nek el kell ismernie az NKE-n megszerzett kreditek legalább 80 százalékát; szükség esetén felzárkóztató képzéseket szerveznek; és biztosítják a kollégiumi elhelyezés folytonosságát.
A bejelentés egy nappal előzi meg az NKE-s hallgatók újabb demonstrációját. Ők azt szeretnék elérni, hogy azon az egyetemen fejezhessék be a tanulmányaikat, amelyre felvételiztek.
Emellett egy sor másik oktatási, kulturális, egészségügyi és gazdasági törvényjavaslatot nyújtott be kedden a kormány a parlamentnek. A változtatások zömét korábban már bejelentették, de az újdonság például, hogy tantárgyanként az eddigi kettő helyett öt tankönyv közül választhatnak majd a jövő évtől a tanárok. A minisztérium hatmilliárd forint többletforrást ad ehhez, a tankönyvek továbbra is ingyenesek maradnak.
Rugalmasabb lesz az iskolakezdés. Az Oktatási Hivatal helyett ismét a szülő és az óvodavezető dönthet arról, hogy a gyerek iskolaérett-e, vagy inkább még egy évig óvodában maradjon. Ha bizonytalanok, a pedagógiai szakszolgálathoz fordulhatnak.
Megszűnik a Nemzeti Pedagógus Kar, bővülnek a diákönkormányzatok jogai. A diákok visszakapják egyetértési jogukat a házirend egyes rendelkezéseinek elfogadásánál, és az igazgatói kinevezések előtt is ki kell kérni a véleményüket. Változnak a pedagógusok munkavégzésére és továbbképzésre vonatkozó szabályok is.
Módosítják az egészségügyi szolgálati jogviszonyt szabályozó törvényt. A járvány idején bevezetett státusztörvény több, a munkavállalók jogait korlátozó rendelkezését átírják. Változnak az összeférhetetlenségi és a kirendelési szabályok, megszüntetik az illetmények eltérítésének lehetőségét.
Visszakapja önállóságát az öt országos közgyűjtemény, amiket Demeter Szilárd irányításával pakoltak korábban egybe a Nemzeti Múzeumtól az Országos Széchényi Könyvtárig. Most azonban felszámolják ezt a 2024-ben létrehozott Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, a vezetői posztokat ismét nyílt pályázaton lehet majd betölteni.
Eltörlik a könyvek árkötöttségét, vagyis megszüntetik azt a 2024-ben bevezetett korlátozást, ami alapján az új könyveket egy évig legfeljebb tízszázalékos kedvezménnyel lehetett értékesíteni. A kormány ezt már hétfőn külön is bejelentette.
Ismét nyelvészek döntenek az anyakönyvezhető utónevekről. A Nyelvtudományi Kutatóközpont visszakapja azt a jogkörét, amelyet az előző kormány elvett tőle, a szülők pedig szabadabban választhatnak majd utónevet gyerekeiknek.
Kevesebb pénzt lehet egyedi döntésekkel kiosztani a civil szervezeteknek. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatási keretéből az eddigi 20 helyett legfeljebb 10 százalékot oszthatnak ki egyedi kérelmek alapján. Egy másik törvényjavaslat a Magyar Művészeti Akadémia elnökének befolyását csökkenti a Nemzeti Kulturális Alapban.