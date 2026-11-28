Csődött jelentett egy tengerentúli járatokra specializálódott norvég fapados társaság: a Norse Atlantic Airways pénteken jelentette be, hogy nem bírják tovább a versenyt az emelkedő kerozinárak miatt, ezért minden járatukat törölték. Az utasokat arra kérik, hogy ki se menjenek a repülőterekre, a külföldön rekedteknek pedig maguknak kell megoldaniuk a hazajutásukat. A cég ügyfélszolgálata sem működik többé – írja a Guardian.

A 2021-ben alapított Norse Atlantic a hosszú távú légiközlekedésben próbálta meghonosítani a fapados modellt. Elsősorban Európa és az Egyesült Államok között kínált olcsó jegyeket, de Thaiföldre és Dél-Afrikába is repültek. Tizenkét Boeing 787 Dreamlinerből álló flottát lízingeltek, Budapestre nem voltak menetrend szerinti járatai.

„Az üzemanyag buktatta meg ezt a céget”

– mondta Eivind Roald vezérigazgató a Reuters szerint.

Nem a Norse az egyetlen európai légitársaság, amelyet padlóra küldtek az idei üzemanyagárak: szeptemberben a lett airBaltic is csődvédelmet kért, a spanyol fapados Volotea pedig hitelezői egyeztetésbe kezdett, ez szokott lenni az utolsó lépés a fizetőképtelenség bejelentése előtt.

A Ryanair vezérigazgatója októberben további csődöket és 10–20 százalékos jegyár-emelkedést jósolt jövőre. Sok légitársaságot idén még megvédtek a kerozin drágulásától a korábban megkötött árfolyamfedezeti ügyletek, de amikor ezek lejárnak, a magasabb üzemanyagárak hatása erősebben érvényesülhet majd. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) júniusi előrejelzése szerint idén a légitársaságok teljes nyeresége a tavalyi felére eshet vissza.