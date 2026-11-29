Kristen Michal ész miniszterelnök arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tiltsa meg az orosz sportolók részvételét azokon a sporteseményeken, amelyeket a Kreml az agressziója legitimálására használ.

Az elmúlt időszakban egyre több sporttág és sportesemény kapcsán merült fel, hogy visszaengednék az orosz sportolókat a nemzetközi versenyekre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az év elején jelentette, be hogy feloldja Oroszország felfüggesztését, így az oroszok részt vehetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpián. A jövő májusi németországi jégkorong-világbajnokság esetében pedig a Sportdöntőbíróság (CAS) úgy határozott, hogy Oroszország jogosult az indulásra.

Az Európai Bizottság a tervezett, 22. uniós szankciós csomag részeként azt javasolta, hogy tiltsák meg az orosz és belarusz sportolók részvételét az EU területén rendezett sporteseményeken saját nemzeti zászlajuk alatt. Oroszország emellett nem szponzorálhatna európai sport- és kulturális szervezeteket, az orosz tisztségviselők pedig nem tölthetnének be pozíciókat európai sportszövetségekben.

Az észt miniszterelnök a Guardiannek adott interjújában úgy fogalmazott, „a Kreml a sportot használja az agresszió legitimálására”, hozzátéve, hogy egyes orosz sportolók az orosz hadseregben is szolgálnak.

A 2024 óta hivatalban lévő Michal egy másik javaslattal kapcsolatban is bizakodóan nyilatkozott: ez megtiltaná, hogy a jelenleg is vagy korábban az orosz hadseregben harcoló katonák belépjenek az EU területére. Az elképzelést az év elején Franciaország és Olaszország ellenállása miatt elhalasztották. A két ország évente több tízezer turistavízumot ad ki orosz állampolgároknak.

Kristen Michal, Észtország miniszterelnöke. Fotó: MARIANNA KOTYK/NurPhoto via AFP

Az észt miniszterelnök szerint az európai döntéshozók kezdik felismerni, hogy ha Oroszország nem ér el sikereket a fronton, akkor a hibrid műveletei „sokkal veszélyesebbé válnak”. Észtország egyébként kedden lezárja az összes Oroszország felé vezető határátkelőjét, erről itt írtunk bővebben. A miniszterelnök alacsonynak ítélte annak kockázatát, hogy Oroszország hagyományos katonai támadást indítson Észtország ellen, de nem zárta ki újabb hibrid támadások és dezinformációs műveletek lehetőségét.

Michal azt mondta, Észtország kész pótolni a kieső összegeket, ha más országok visszalépnek Ukrajna támogatásától. „Mindig fennáll a kifáradás veszélye” – fogalmazott. „De hogyan lehet belefáradni egy háborúba úgy, hogy közben egy fűtött szobában ülünk, béke és nyugalom vesz körül bennünket, folyik a víz, és tévét nézhetünk?”