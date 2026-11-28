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Az észtek bejelentették, hogy december 1-jétől legalább hat hónapra lezárják az összes közúti határátkelőt Oroszország felé. A döntést az előzte meg, hogy Észtország az orosz hírszerzést egy észt dróngyár elleni meghiúsított gyújtogatási kísérlettel vádolta meg. Moszkva tagadta a vádakat.

Bár Észtországra sokan Oroszország következő célpontjaként tekintenek, a NATO keleti szárnyát érő hagyományos katonai fenyegetés jelenleg egyértelműen korlátozott, Oroszország katonai erejének jelentős részét ugyanis leköti az ukrajnai háború. A nem hagyományos, hibrid műveletek – a kritikus infrastruktúra elleni fizikai szabotázstól a légtérsértésekig – viszont hétről hétre fokozódnak.

Mire mennek az észtek a határzárral?

Miért akadt ki a döntés miatt az észtországi lakosság egy része? Miért került megint a címlapokra Narva?

Az észt hatóságok november 15-én bejelentették be, december 1-jétől legalább hat hónapra lezárják az összes közúti határátkelőt Oroszország felé. Előző nap ismeretlen elkövetők megpróbáltak felgyújtani egy, a Threod Systems védelmi vállalathoz tartozó épületet a Tallinn közelében fekvő Viimsiben. A hatóságok szabotázsakciónak nevezték a kísérletet, és az orosz katonai hírszerzést vádolták a megszervezésével.

A határdöntést nem övezte egyöntetű támogatás, a lezárás által vaskosan érintett narvaiak (róluk később bővebben is lesz szó) petíciót indítottak, erre az észt belügyminiszter is reagált, a narvai polgármester pedig azt javasolta, hogy hozzanak létre „humanitárius folyosókat”, amelyeken keresztül az észtországi lakosok sürgős esetekben meglátogathatnák oroszországi rokonaikat. Ülle Madise elnök felszólította a kormányt, hogy ne „az érzelmek hatására” hozza meg a döntést, de a kérése nem talált értő fülekre, november 20-án a kabinet jóváhagyta a belügyminisztérium javaslatát.

Eddig se volt egyszerű