Az észt hatóságok november 15-én bejelentették be, december 1-jétől legalább hat hónapra lezárják az összes közúti határátkelőt Oroszország felé. Előző nap ismeretlen elkövetők megpróbáltak felgyújtani egy, a Threod Systems védelmi vállalathoz tartozó épületet a Tallinn közelében fekvő Viimsiben. A hatóságok szabotázsakciónak nevezték a kísérletet, és az orosz katonai hírszerzést vádolták a megszervezésével.
A határdöntést nem övezte egyöntetű támogatás, a lezárás által vaskosan érintett narvaiak (róluk később bővebben is lesz szó) petíciót indítottak, erre az észt belügyminiszter is reagált, a narvai polgármester pedig azt javasolta, hogy hozzanak létre „humanitárius folyosókat”, amelyeken keresztül az észtországi lakosok sürgős esetekben meglátogathatnák oroszországi rokonaikat. Ülle Madise elnök felszólította a kormányt, hogy ne „az érzelmek hatására” hozza meg a döntést, de a kérése nem talált értő fülekre, november 20-án a kabinet jóváhagyta a belügyminisztérium javaslatát.
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