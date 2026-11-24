Miután Észtország bejelentette, hogy december 1-jétől hat hónapra lezárja az Oroszországgal közös határát, egy narvai lakos petíciót indított azért, hogy a családlátogatások céljából továbbra is tartsák nyitva az észt-orosz határátkelőket. A petíciót több mint kétezren írták alá.

A petíciót egy orosz ajkú észteket tömörítő Facebook-csoportban is posztolták, ahol a bejegyzéshez Igor Taro belügyminiszter is hozzászólt:

„Hol írhatják alá az orosz ajkú lakosok azt a petíciót, amelyben Putyint felszólítják a háború befejezésére és az európai országok elleni ellenséges tevékenység leállítására, hogy fel lehessen oldani a szankciókat, és az emberek úgy utazhassanak, mint 2022 előtt? Mikor vonultok végre az orosz nagykövetség elé, hogy ugyanezeket a követeléseket fogalmazzátok meg?”

Fotó: MARKO MUMM/AFP

A kormány döntésével egyébként nem mindenki ért egyet. Ülle Madise észt elnök arra szólította fel a döntéshozókat, hogy mérlegeljék a határzár következményeit, és ne hagyják, hogy az érzelmek befolyásolják a döntésüket. A narvai polgármester pedig azt követelte, hogy hozzanak létre „humanitárius folyosókat” az Oroszországba irányuló sürgős utazások lehetővé tételére. (Meduza)