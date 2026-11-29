Elon Musk milliárdos üzletember cége, a SpaceX vasárnap „nyilvánvalóan hamisnak” nevezte a hírt, amely szerint Irán a vállalat Starlink műholdas internetszolgáltatását használta fel az amerikai csapatok elleni támadásokhoz, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta február végén az Iszlám Köztársaságot. A cég azt írta az X-en:

„Nincs semmi bizonyítéka sem (a cégen) belülről, sem a Pentagontól annak, hogy a Starlinket iráni fegyveres erők használták volna. Mivel ez sosem történt meg.”

Elon Musk a Fehér Házban, 2025 májusában Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A Washington Post szombaton a cég belső ügyeit ismerő két forrásra hivatkozva cikkezett arról, hogy Musk állítólag felháborodott, amikor tudomást szerzett arról, hogy Irán két esetben engedély nélkül fért hozzá és amerikai erők ellen alkalmazta a Starlinket. Muskot állítólag arról is tájékoztatták, hogy az amerikai hadsereg a Starlink katonai változata, az úgynevezett Starshield segítségével kamikazedrónokat vetett be, de egy olcsóbb, földi műveletekre szánt csomag keretében.

A lap szerint Pete Hegseth hadügyminiszternek címzett egyik titkos jelentés leírta, hogyan használja az iráni hadsereg a Starlinket. A Pentagon a Reutersnek adott nyilatkozatában közölte, hogy „nincs tudomása” a (hadügyminiszter hivatalához) benyújtott, ezzel a témával kapcsolatos jelentésről.

A SpaceX most vasárnap azt is közölte, hogy a The Washington Post annak ellenére tette közzé a jelentést, hogy hetekkel korábban tájékoztatták a lapot arról, hogy a cikke hamis értesülésen alapul. A Starlinknek nincs engedélye az Iránban való működésre, de Musk korábban ismertette, hogy a szolgáltatás ott is aktív.