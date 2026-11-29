Eredmények bejelentése nélkül zárult a kormányalakításra felkért Gadi Ejzenkot, a centrista Egyenesen (Jasár) párt elnöke, valamint Benjámin Netanjahu, a jobboldali Likud párt elnöke közötti két órás találkozó egy lehetséges kormánykoalíció alakításáról, írja az MTI.

Több alapvető kérdésben továbbra sincs egyetértés a tel-avivi Kirija katonai főhadiszálláson folytatott megbeszélés után. Netanjahu szombat este bejelentette, hogy kész olyan egységkormányt alakítani, amelyben a Likud és az Egyenesen elnöke felváltva töltené be a miniszterelnöki tisztséget, és elsőként Ejzenkot lenne a kormányfő, őt pedig Netanjahu követné.

A tárgyalásokon azonban Netanjahu azt a feltételt szabta, hogy a rotáció csak egy hamarosan bekövetkező „érzékeny biztonsági esemény” után lépne életbe, amelyet még ő irányítana. Ez azt jelentené, hogy a kormány megalakulása után továbbra is Netanjahu maradna a miniszterelnök. Az Egyenesen ezt a feltételt kategorikusan elutasítja.

Nincs egyetértés a 2023. október 7-i terrortámadás és tömeggyilkosság ügyében felállítandó vizsgálóbizottság terén sem, amelynek létrehozását Netanjahu ellenzi, valamint az igazságszolgáltatás rendszerét átalakító törvényekről sem.

Ejzenkot a Netanjahuval tartott találkozója előtt arról beszéllt, hogy a tárgyalások középpontjában érdemi kérdéseknek, nem pedig a miniszterelnöki tisztség rotációjának kell állnia. Azt állította, hogy a Likud még nem válaszolt az egy héttel korábban átadott titkos javaslatukra, amelyben jelentős kompromisszumokat ajánlottak. Szerinte Netanjahu célja az időhúzás, hogy megakadályozza az új kormány megalakulását a Likud nélkül.

A találkozóval párhuzamosan külön egyeztettek a leendő koalícióról a Naftali Bennett vezette Együtt párt és az Egyenesen képviselői. A koalíciós kormány lehetősége megosztja a változást akaró, Ejzenkottal választási szövetségben kampányoló tömböt. Naftali Bennett támogatja a Netanjahuval folytatott tárgyalásokat, de pártjának társelnöke, a Van jövő pártot vezető Jaír Lapid élesen elutasítja az ajánlatot. Lapid szerint Netanjahu „sorozatos csaló, aki újabb, átlátszó átverési kísérlettel” próbálkozik, és minden partnerét becsapta, minden megállapodást megszegett. Úgy véli, az ajánlatot csak akkor lehet komolyan megvizsgálni, ha előbb felesketik az Ejzenkot vezette kormányt. Bennett üdvözölte, hogy Netanjahu lehetővé tenné Ejzenkot számára a miniszterelnöki tisztség első szakaszban történő betöltését, de óvatosságra intett. „Tiszteld, de gyanakodj, és újra csak gyanakodj” – mondta.

Az ultraortodox pártok helyzete is nehezíti a kormányalakítást. Netanjahu előbb felvetette az ultraortodox pártok nélküli egységkormány lehetőségét is, majd a Likud szombaton közölte, hogy nem kívánja kihagyni őket a kormányból. Roí Folkman, az Egyenesen frakcióvezetője vasárnap arra kérte a változást akaró tömb pártjainak vezetőit, hogy képviselőik jövő hétfőig álljanak készen a kneszetben a szavazásra, és ne utazzanak külföldre. A „különleges felkészülésre” hivatkozó levél célja, hogy biztosítsák a szükséges képviselői többséget a kormány jóváhagyásához. Ha Ejzenkot bejelenti Jichák Hercog államelnöknek, hogy sikerült tető alá hoznia a koalíciót, akkor még egy hét áll majd rendelkezésére a koalíciós megállapodások bemutatására és a kormányalakítás befejezésére.