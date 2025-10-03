Az ország második legfideszesebb választókerületébe kellett elmennie Lázár Jánosnak, hogy végre senki se mondja a szemébe, hogy elég volt a Fideszből

Politika
„Miniszter úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönjük a kormány munkáját.”

Amikor elhangzott ez a mondat, már több mint egy órája tartott Lázár János vásárosnaményi utcafóruma. A miniszter azonban még egyetlen kritikus kérdést sem kapott. Hálálkodásból annál többet. A közönség a hideg idő ellenére is türelmesen és tisztelettel hallgatta Lázárt. Senki sem kiabálta be, hogy „Árad a Tisza”, és Szabó Bálint sem trombitált. Hihetetlennek tűnt, hogy ugyanazon az eseményen vagyunk, ahol a résztvevők rendszeresen kurvaanyáznak, a politikusok és a kérdezők pedig néha ordibálnak egymással.

Bár a helyszín alapján előre sejteni lehetett, hogy nem a vásárosnaményi lesz a miniszter legnehezebb Lázárinfója, az elmúlt hónapok történései után kisebb konfliktusokra valószínűleg a miniszter is számított. Láthatóan őt is meglepte, hogy van még város az országban, ahol senki sem meri a szemébe mondani, hogy elég volt a Fideszből.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szokatlanul barátságos fogadtatáshoz az ország második legfideszesebb választókerületéig kellett mennie. A Vásárosnamény központú körzetet 68 százalékkal nyerte 2022-ben Tilki Attila, aki csupán 3 százalékkal maradt le az országos rekordot elérő csornai Gyopáros Alpártól.

Tilki Attila eredménye az elismerő szavakat ritkán osztogató Lázárnak is feltűnt. Rögtön azzal indította a fórumot, hogy megdicsérte a színpadon mellette álló parlamenti képviselőt. Majd elmondta, hogy a kormány a béke pártján áll, Ukrajna EU-csatlakozása pedig veszélyes. Érdekes volt, hogy míg áprilisban Sarkadon még közel egy óráig sorolta az aktuális kormányzati üzeneteket, ezúttal pár perc alatt letudta a kötelező kört.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az autópálya-építési ígérgetést már nem spórolta meg. Ahogy a legtöbb fórumán, ezúttal is ígért kétszer kétsávos utat. Azt mondta, 2030-ig két irányban is meghosszabbítják az M3-ast az ukrán határig, így Beregdarócig és Záhonyig is autópálya vezet majd.

A másik kedvenc témáját, a halálbüntetést pedig rögtön az első válaszában előhozta.

Politika záhony vasút tilki attila lázárinfó Tisza Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fidesz jobbik lázár jános magyar péter Vásárosnamény Adorján Béla Beregdaróc fórum parlamenti választás 2026 máv
