Magyar nők az online pokolban

Magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel múlt héten az internet egyik legerőszakosabb pornóoldalán. Van, akiről tömegközlekedésen vagy az otthonában készült felvétel, másnak a személyes adatait tették közzé.

A nők fejére nem egy alkalommal vérdíjat tűztek ki a felhasználók, a kommentszekcióban pedig gyomorforgató részletességgel tárgyalják, hogyan erőszakolnák, kínoznák és ölnék meg őket.

A Motherless-jelenség legsötétebb oldala az áldozatok kiszolgáltatottsága és magára hagyottsága: az érintett nők kiszolgáltatottak az elkövetőknek és az ügyben szinte tehetetlen rendszernek is.



„A Motherless egy morálmentes fájlmegosztó oldal, ahol minden legális tartalomnak helye van. Ha bűnbakot keresel az itt megjelent tartalmakért, ne nálunk próbálkozz. Azokat az aberráltakat hibáztasd, akik feltöltötték.”



Így aposztrofálja magát az online pornóoldal, ahová nemrég több tucat gyanútlan magyar nőről és lányról kerültek fel fényképek és videók, amiket idegen felhasználók készítettek róluk. A fényképek alatt az alábbi leírás olvasható:

„Vadásszátok le”.

A felvételeket változatos helyzetekben készítették az elkövetők, feltehetően magyar férfiak. Van olyan áldozat, akit az utcán, tudta nélkül fotóztak le, amíg a tömegközlekedésre várt, míg másoknak a társkereső profilját töltötték fel az oldalra az összes személyes adatával, de találtunk olyan tartalmakat is, amit kukkoló rögzített nőkről a saját otthonukban vagy a hotelszobájukban.

Az első fotókat egy magyar Reddit-felhasználó szúrta ki, aki a pornó elmére gyakorolt hatását kutatta az internet legsötétebb bugyraiban, majd a találatokat posztolta az r/askhungary threadre. Ezután kezdték el alaposan feltérképezni más felhasználók is a Motherless-en található tartalmakat. A felhasználók segítségével az áldozatokhoz is eljutottak a róluk készült fényképek: többségük kiskorú és magyar állampolgár. A közösség a kutatás során azt is felfedezte, hogy Budapesten, illetve Szolnokon is több nyilvános mosdót is bekameráztak ismeretlenek.

A témában több influenszer is posztolt, köztük az egyik célponttá nyilvánított nő, Bányainé Nagy Judit is. A tartalomgyártó a 444-nek azt mondta, dühöt és tehetetlenséget érzett, amikor megtudta, hogy az ő fotója is szerepel az oldalon, és ahogy egyre többet tudott meg az ügyről, egyre több félelmet is. Róla egy olyan fénykép került fel az oldalra, ami egyébként is nyilvánosan elérhető az interneten, erre azonban rákerültek egyéb személyes adatai is.

De ami igazán sokkoló, az a kép alatt olvasható részletes, kegyetlen kínzásról és nemi erőszakról szóló ábrándozás. Bár a karrierjét is nagyban érinti az eset, Judit leginkább a gyerekeit félti ebben a helyzetben. „Borzasztó lehet jelenleg azoknak a nőknek és kiskorú lányoknak, akiket nyilvános helyeken, akaratuk ellenére fotóztak le” - mondja.

photo_camera Forrás: Bányainé Nagy Judit/Motherless

Az Országos Rendőr-főkapitányság kérdésünkre elmondta, hogy a cikk megjelenéséig kilenc egymástól független bejelentés érkezett hozzájuk, sértettektől és észlelőktől egyaránt. A rendőrség a tényállások büntetőjogi jellegétől függően rendelt el nyomozást, azonban egyelőre csak egy dolgot tehetnek: ha bűncselekményt észlelnek, jeleznek a tárhelyszolgáltatónak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internetes forródrótja is nagy számban fogadott bejelentéseket a napokban a Motherless-szel kapcsolatban. Azt mondják, a bejelentők többsége az oldalon elérhető tartalmakat, főként a fényképek alatt megjelenő kirívóan erőszakos kommenteket sérelmezte, de ők is csak annyit tudtak tenni, hogy felvették a kapcsolatot a külföldi tárhelyszolgáltatóval, és kérték az oldal tevékenységének vizsgálatát.

Az NMHH szerint a Motherless-ügy elsősorban a képmáshoz való személyiségi jogot sérti, a képmás elkészítéséhez ugyanis az érintett személy hozzájárulása szükséges, felvételt még készíteni sem lehetne a beleegyezése nélkül. „Alapvetően minden olyan esetben szükség van hozzájárulásra, ha a képen szereplő személy felismerhető, ha a felvétel az illető egyéni ábrázolására alkalmas. A hozzájárulás megadható szóban, írásban, vagy akár ráutaló magatartással is”, írták. A Patent Egyesület is arra buzdítja az érintetteket, hogy lépjenek kapcsolatba a tartalmat tároló szolgáltatóval, akinek megírhatják, hogy nem járultak hozzá a képek feltöltéséhez, és felszólíthatják a tartalom törlésére.

A jogvédők általános tapasztalata emellett viszont az, hogy a hatóságok nincsenek felkészülve a hasonló helyzetekre. A jogszabályi háttér hiánya, az oldal külföldi üzemeltetője és anonim jellege miatt a hatóságoknak ebben az esetben különösen nehéz dolga van, a hasonló eljárásokat pedig sok esetben az áldozatközpontú szemlélet hiánya jellemzi.

A mindent elárasztó pornó

A jogvédők szerint a pornóban látott erőszak kimutathatóan összefüggésben áll a nők elleni erőszakkal, mivel a legnépszerűbb pornófilmek legalább kilencven százaléka tartalmaz nők elleni fizikai erőszakot. Petrás Boglárka, a Patent munkatársa szerint a pornó egyértelműen felelős a Motherless-ügyhöz hasonló nőgyűlölő cselekményekért is: tapasztalatuk szerint a helyzet évről évre rosszabb, a mainstream pornóban folyamatosan egyre több és durvább a nők elleni erőszak, és ezek a tartalmak egyre több felületen, egyre könnyebben hozzáférhetők.

Nemzetközi statisztikák szerint a fiúk átlagosan tizenkét évesen kezdenek el pornót nézni, de ez az életkor folyamatosan csökken, ami pedig néhány éve még szélsőségnek számított a kamaszok körében, az ma már teljesen normalizált lett. Magyarországról megbízható kutatások nincsenek a témában, a szexuális nevelést - ami a jogvédő szerint „ellensúlyozhatná a mindent elárasztó pornót” - a 2021-es gyermekvédelmi törvény gyakorlatilag betiltotta.

Az online szexiparban jelenleg két nagy üzleti modell érvényesül: a Motherless- és a Pornhub-féle, olykor hirdetésekkel és extra fizetős tartalmakkal felturbózott ingyenes pornóoldalak, és a kényszerítéstől és pedofíliától szintén nem mentes Onlyfanshez hasonló előfizetés alapú közösségi platformok, ahol az egyének látszólag maguk irányítják a vállalkozásukat és alakítják a sorsukat. A nyolcvanas évek óta létezik ugyan úgynevezett feminista pornó, ami a női narratívát és tapasztalatokat hivatott képviselni a felnőttfilmekben, de ezekben sem történik más, minthogy a szexipar egy része újrapozicionálja magát a piacon – és magát a piacot, ez a „kreatív rombolás” –, és új célcsoportot próbál bevonzani.

A Washington Post februári cikke ismerteti a Journal of Sex Research tavalyi elemzését, ami szerint a pornó az összes internetes forgalom jelentős részét teszi ki: a nagyobb site-ok havonta több látogatót és oldalmegtekintést hoznak, mint az Amazon, a Netflix, a Tiktok vagy a Zoom.

Korábban mi is írtunk azokról a Deepfake Reddit-felhasználókról, akik vallásos hevülettel hamisítják hírességek arcát pornófelvételekre, de az egyszerű algoritmusok, nyilvánosan elérhető képek és videók segítségével ma már tényleg bárki készíthet vagy megoszthat hasonló felvételeket bárkiről.

Az internetre feltöltött képek és videók ismérve, hogy másodpercek alatt menthetők és sokszorosíthatók -

így juthattunk el mi is a Motherless-en megosztott képekhez és videókhoz.

photo_camera Forrás: Motherless

photo_camera Forrás: Motherless

A meghatározás szerint bosszúpornónak számít minden olyan szexvideó vagy fotó, amit az egyik fél a másik hozzájárulása nélkül tesz közzé az interneten. Ebben, mint a párkapcsolati erőszak modern formájában, itthon is rengeteg fiatal nő lehet érintett. A jog a felnőtt áldozatot kevésbé védi a gyakorlatban, az érintettek életét viszont hosszú időre tönkreteheti egy-egy ilyen eset. A gyerekpornográfiával szemben minden esetben zéró toleranciát gyakorol a rendszer.

„A magyar büntető törvénykönyv nem ismer olyan tényállást, hogy bosszúpornó. Kiskorú áldozat esetén gyermekpornográfia miatt lehet feljelentést tenni, egyébként zsarolás, személyes adattal való visszaélés, zaklatás, esetleg szexuális kényszerítés vagy rágalmazás miatt indíthatnak eljárást az áldozatok [ez történt 2014-ben is, amikor Magyarországon rágalmazás miatt börtönnel büntettek egy bosszúpornós esetet]. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az elkövetők felelősségre vonása nehézkes, mert a hatóságoknak sem elég tudásuk, sem elég eszközük nincs a témában” - magyarázza Petrás. A Patent jogásza, Spronz Júlia szerint a bosszúpornó elengedhetetlen tartalmi eleme az áldozat szexualitásával való visszaélés, a Motherless-ügy viszont explicit szexuális tartalom híján nem sorolható az erőszak ezen kategóriájába.

A jogvédők szerint Magyarországon általános probléma az is, hogy a nők elleni erőszakról nem készülnek naprakész statisztikák, és az ORFK-tól is hiába próbáltuk megszerezni ezeket. Az utolsó reprezentatív adatok az Európai Alapjogi Ügynökség 2014-ben publikált kutatásából származnak, de ebben még nem szerepelnek az online erőszak különböző formái.

A Patent munkatársai szerint az adatok hiánya vagy az alacsony esetszám nem azt mutatja, hogy minden a legnagyobb rendben van: sokkal inkább azt tükrözi, hogy a döntéshozók nem veszik komolyan a problémát, láthatatlanná próbálják tenni a nők elleni erőszakot.

Mi az a doxing?

Az áldozatok, ha valahogy rá is bukkannak őket ábrázoló felvételekre, nem biztos, hogy szeretnék világgá kürtölni annak létezését: félnek a bagatellizálástól, attól, hogy a rendőrök, ügyészek is csámcsognak majd a felvételeken, és adott esetben őket hibáztatják majd. Sokat kutattunk, hogy egyáltalán be tudjuk határolni, minek nevezhetjük azt, hogy férfiak nőket fotózgatnak az utcán az érintettek tudta és engedélye nélkül, azzal a céllal, hogy azokat később szadista kommentekkel megtűzdelve másokkal is megosszák az interneten.

Arra jutottunk, hogy legközelebb talán a doxing állhat hozzá.