Én még soha a büdös életben nem láttam olyan kemény embert, mint amilyen Orbán Viktor

Egy fél ország olvasta megrökönyödéssel – és rötyögéssel –, hogy a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc 15-20 éven át napi 18-20 órát dolgozott. (Érdekes módon akkor még csak egy helyi gázszerelő cége lett, de amióta kevesebbet dolgozik, csak azóta lett igazán sikeres.)



Kevés hasonlóan nagy munkabírású politikus képes ilyen sok éven át ennyire kevés alvással beérni, de az egyik, aki még Mészároson is túltesz, éppen a legjobb barátja, Magyarország miniszterelnöke.



Ha megnézzük Orbán Viktor bevallott szokásait, az imidzsvideóiból ismert napi rutinját, és azt, hogy a felesége, Lévai Anikó, illetve a párttársai/beosztottjai miket mondanak róla, egy nem mindennapi, szinte nem e világi ember képe rajzolódik ki.

Egy normcore álruhába bújt szuperhős (Fotó: Orbán Viktor / Facebook)

Alvás? Az a gyerekeknek van!

Orbán Viktor hihetetlenül szívós: egyesek azt mondják, 5, mások azt, hogy 4, Hoppál Péter szerint viszont csak 3 órát alszik naponta. Nem csoda, hogy a felesége szerint intenzíven alszik, a foci álmában is kísérti, mert „egy tökéletesen berúgott szöglet tette emlékezetessé számára az alvást”.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az is érthető, hogy előfordul, ha ilyen kevés alvás után nem akar (vagy tud) felkelni, de erre van egy igazi asszonyi trükk: „Ha reggel nem akar felkelni, mondd azt, hogy van friss Nemzeti Sport, egyből kinyitja a szemét. Elsőnek kell olvasnia, volt rá példa, hogy kivasaltam, hogy ropogós legyen.”

Az ember, aki soha semmit nem eszik, vagy mindig mindent

Kétféle miniszterelnöki diétáról hallani, de akármelyik is az igazság, mindenképpen döbbenetes, hogy Orbán szervezete még nem mondta fel a szolgálatot.

Az igazi férfi nem eszik semmit!

Az egyik elmélet szerint Orbán Viktor hiperaszketikus életet él, szilárd táplálékot szinte egyáltalán nem fogyaszt. A kormányfő legendás Youtube-csatornájára feltöltött, egy teljes napját bemutató imázsfilmje szerint nem reggelezik semmit, csak egy kávét, és az egy óra körüli ebédre is csupán egy 0,5 literes kaukázusi kefirt eszik két zsömlével, a vacsorája pedig este 7 órakor egy kávé és egy pogácsa. Saját bevallása szerint ezután, ha szerencséje van, éjjel 11 óra után még egy üveg bort is kinyit a feleségével, vagy, ha a párja éjjel elmegy aláírást gyűjteni Fónagy Jánosnak, akkor egyedül issza meg az egészet.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Addig tömd a hasad, amíg meg nem hasad!

A másik verzió szerint Orbán Viktor a Parlament legnagyobb evője: többféle ételt végigkóstol, és itthon és külföldön is gyűjti a menükártyákat. A neje szerint annyira nagy evő, hogy amikor éhes, nem javasolt kérni tőle semmit. Ez azért probléma, mert állítólag vasárnaponként sosem készül el időre az ebédje. De másban is megmutatkozik, hogy farkasétvágyú: Lévai Anikó szerint Orbán „a bográcsos ételek elkészítésében jeleskedik a leginkább, s olyankor senkit nem enged a rotyogó étel közelébe”. Ez a forgatókönyv tűnik hitelesebbnek, mert több forrás van róla, illetve, többször előfordult, hogy amikor valahol felbukkant, beleevett a nem neki odakészített ételbe.

The Felcsút Chainsaw Massacre

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Futni jársz, esetleg súlyzózol? Na jól van, piskóta, akkor koccoljál, mert Orbán Viktor baltával vagy láncfűrésszel tökéletesíti a testét! Szakértők talán nem értenének egyet ezzel az edzéstervvel, de a kormányfő nem dől be a szakértelemnek. Orbán túlságosan szereti a disznóhúst, így inkább fát vág 2-3 órán át, minthogy diétázzon, és „ha észreveszi, hogy 10-15 kiló felszaladt rá, kemény fizikai munkába kezd, hogy a felesleget ledolgozza”.

Ultras Illiberi

A saját és a felesége elmondásaiból kiderül, hogy Orbán sok mindenben kényszeres, szinte autisztikus jegyeket mutat. Ez leginkább a hobbijában, a futballrajongásban jelenik meg, amiben már orosz futballhuligánokat megszégyenítő szurkolói szintre jutott:

Minden nyelven képes értelmezni a focis híreket, még az ezekkel kapcsolatos kínai és japán jeleket is ismeri.



Lévai Anikó szerint „az 1968-as foci-vb összes csapatának összeállítását fejből fújja”. (Ez azért is érdekes, mert akkor Eb volt.)



„Ha kikap a csapata, kezeljük a lehető legnagyobb tapintattal. Jobb arról nem is beszélni mekkora volt a szomorúság, amikor 8-1-re kikaptak a magyarok…” – mondta egyszer Lévai.



Mészáros Lőrinc szerint amikor Orbán Felcsúton jár, mindig „körbejárja a létesítményt”: „Ilyenkor minden apróságot észrevesz, azt is, ha az egyik pálya nincs megfelelően előkészítve, vagy nem záródik rendesen egy ajtó.”

Mosogasson a halál!

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Igazi férfi: nem mosogat, és fogalma sincs arról, hogy hol van a porszívó a lakásban – állítja a felesége.

Ha akar valamit, odabattyog

Orbán Viktor a felcsúti kisvasúton ülve int meg egy drónt

Közlekedés és kommunikáció: a kormányfő kamionsofőrszerű vonása, hogy hamisan dalol vezetés közben – ezt a Story írta meg, de bizonyíték is van rá. Ezen a téren persze vannak sokkal hátrányosabb szokásai is, például hogy nem tud, vagy egyszerűen elfelejt tankolni, és hogy nem telefonál. Ha valakitől akar valamit, egyszerűen odabattyog. De még durvább, hogy Lévai Anikó szerint „nehéz néha elviselni, hogy ami nem érdekli, azt egyszerűen elengedi a füle mellett”. És nem csak az üzleti életben vadnyugati alak, hanem játék közben is: ulti közben nem szabad zavarni.

A stílusa perfekt, tigris a fickó

Bár nem látszik rajta (lásd: aputest), még a divatra is nagyon kényes. A feleségével már az egyetemen megegyezett abban, hogy még otthon sem hordanak mackónadrágot. Orbán állítólag azt is rosszul tűri, ha a ruháján látszik a márkajelzés. A divatorientáltságának viszont ellenmond, hogy megveszekedett pasi: évekig mindenhová ugyanazt a szuvenír-vébéhátizsákját hordta, illetve hogy éveken, akár évtizedeken át képes hordani egy inget. Meg persze ott van ez a szettje:

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Vulgar Display of Power

És arról még nem is beszéltünk, hogy:

Gyerekkorában álmodozva nézte a kocsikat.



Egy kollégiumi ízléstelenségi bálon a mellkasára rajzolt meztelen nős tetoválással nyert.



Néha kopaszra borotvált fejjel lepte meg a feleségét.



A 80-as években bombabiztos magyar konzervekkel járta be Európát.



A gimnáziumban hokizott, egy meccsen ki is verték az első két fogát.



Egyszer menet közben cserélt helyet a fiával a Libegőn.

Tehát, bár Havasi Bertalan, Orbán sajtósa továbbra sem hajlandó elárulni, hogy a miniszterelnök miért nem adott életjelet magáról már több hete, én egy cseppet sem aggódom: soha a büdös életben nem láttam ilyen kőkemény pasast. (Ha nem számítjuk Dózsa Lászlót.)