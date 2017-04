Az igazi közmunkaprogram: Ráckeresztúron a lakók saját pénzből, maguk aszfaltozzák az utcát

Egy ráckeresztúri lakos töltötte fel nemrégiben a Facebookra azt a videót, amin a saját pénzéből rendelt aszfalttal teszi rendbe az utcájában lévő, hatalmas kátyúkat.

Peták Norbert talicskázás és lapátolás közben indokolja meg a felvételen, miért döntött úgy, hogy maga veszi kézbe az ügyet. Mint mondja, a falujában gyakorlatilag járhatatlanok az utak, és a befizetett gépjárműadó ellenére semmilyen javulást nem észlelni. így a leggyorsabb megoldást választotta, saját pénzéből rendelt néhány tonna mart aszfaltot, hogy az önkormányzat helyett maga tegye alkalmassá utcáját a közlekedésre.



Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a javítás nagyjából 60.000 forintjába, és egy szabadnapjába került, de cserébe igyekezett a problémára is felhívni a figyelmet a videón keresztül, és arra is próbált rámutatni, hogy az önkormányzatra nem érdemes várni, jobb, ha a falu lakói maguk oldják meg a problémát.

Mint mondta, azért is érezte szükségesnek hogy felhívja a figyelmet a helyzetre, mert a falun átmenő egyetlen főút kivételével a település összes utcája hasonló állapotban van, mint az övé, esőben gyakorlatilag nem lehet autóval közlekedni, előfordul, hogy a járdára kell felhajtani, hogy ki lehessen kerülni a gödröket.

Peták véleményével a videóban szintén szereplő, ugyancsak helyi lakos, Döme Attila is egyetértett, ő kérdésünkre arról is beszélt, hogy általános jelenség a faluban, hogy a gödrös utak kárt tesznek az autókban, mint mondja, nemrégiben egy autó alól kiesett a féltengely egy nagyobb kátyú miatt.

A gépjárműadó teljes egészében a helyi önkormányzat kasszájába kerül. A befolyt összeg felhasználásának tételes elszámoltatására természetesen nincs lehetőség, minden önkormányzat saját hatáskörben rendelkezik róla, hogy hogyan használja fel a települési adókat. A gépjárműadónak azonban, ahogyan az az erről szóló törvény szövegében is szerepel, eleve a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése lenne a célja, tehát külön bevételt, extra forrást biztosít az önkormányzat számára ahhoz, hogy használható úthálózatot tartson fent a településén. Ezt az extra forrást azonban, a videó és a helyiek elmondása alapján a ráckeresztúri önkormányzat valami másra használja fel.

Kérdéseinkkel többször is kerestük a ráckeresztúri önkormányzat illetékeseit, de a cikk megjelenéséig semmilyen formában nem reagáltak.



Szerző: Szőke Dániel