A második világháború óta először indult küldetésre japán hadihajó

Japán legnagyobb hadihajója, a 19500 tonnás Izumo elhagyta a kikötőjét, hogy egy amerikai hadihajó kísérőjének szegődjön, a tervek szerint Shikoku szigete felé haladva. A lépés egyértelmű üzenet Észak-Koreának, és ugyan nagyon csekély konkrét katonai jelentőséggel bír ez a hajókísérés, az általános jelentősége jóval nagyobb: ez az első alkalom, hogy Japán él a 2015-ös alkotmánymódosítás adta lehetőségével.

Fotó: Tsuyoshi Yoshioka/The Yomiuri Shimbun

Japán korábbi, pacifista alkotmányát a második világháború után amerikai ráhatásra fogadták el, és ebben az ország "örökre" lemondott a hadviselés jogáról, és tiltotta, hogy japán katonákat külföldön vessenek be. Viszont az elmúlt évtized eseményei, elsősorban Kína megerősödése miatt sokan úgy érezték, hogy szükség lenne az alkotmány felülírására, és Abe Shinzo megválasztása után meg is lépte ezt, heves tüntetéseket is kiváltva.

Ez a lépés is elég világosan megmutatja, milyen feszült most a helyzet Észak-Korea miatt Ázsiában, és hogy Japán kész egy jóval aktívabb biztonságpolitikát folytatni. Tokió megemelte a hadgyakorlatok számát is a közelmúltban, és nem zárták ki annak a lehetőségét sem, hogy megelőző csapást mérjenek a folyamatosan atomfegyverrel riogató Észak-Koreára.

Feltehetően a japán hajó csak Shikoku szigetéig kíséri majd amerikai társát, és nem fognak közelebb menni a diktatúrához. (Financial Times)