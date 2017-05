Egy konzervatív szervezet tévéreklámokban üzenné meg Trumpnak, hogy a klímaváltozás valódi probléma

A Partnership for Responsible Growth nevű jobboldali szervezet pontosan tudja, milyen formátumban lehet elérni üzenetükkel Donald Trump elnököt: tévéreklámokkal. Ezért a következő hetekben reklámidőt vásároltak azokon a csatornákon és műsorsávokban, melyekről pontosan tudni, hogy Trump nézi őket.



De a csoport persze nem csak Trumpot akarja elérni, hanem árnyalnának kicsit azon a képen, ami a klímaváltozással kapcsolatban az amerikai jobboldal tévécsatornáin szokott menni.

A szervezet alapítói szerint ma már a fiatal konzervatívok is elismerik, hogy a klímaváltozás egy létező probléma, csupán nem akarnak olyan megoldásokat, melyek még nagyobb kormányzati fellépéshez vezetnek, hanem helyette piaci alapon érkező megoldásokat akarnak. Pont őket célozza a hirdetéssorozat és a mögé összetett szakmai anyag, végig piaci megoldásokat fognak felvetni, mint például a szénadót, amit fel lehet úgy is vetni, mint befektetést a tisztább technológiák terjesztésébe, sőt, a befolyt összegnek hála más területeken még adót is lehetne csökkenteni.

Még ha nincs is igazából semmiféle realitása most egy ilyen tervnek a Trump-kormány és a republikánus törvényhozásbeli fölény mellett, de a szervezők szerint legalább a párbeszéd beindítására jó lehet. A szervezők szerint a konzervatív táborban is megvan a nyitottság a témára, a kulcs azon van, hogy hogyan vetik fel. Az a hozzáállás pedig, hogy eleve úgy kezelik a jobboldali szavazókat, mint akik nem hisznek a klímaváltozás valódiságában, veszélyes taktika, mert könnyen önbeteljesítő jóslattá válhat. (Verge)