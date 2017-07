Ha Felcsút helyett Phenjanban lenne edző, Pintér Attilát akkor sem övezné ilyen kultusz

Most hétvégén végre elkezdődik újra a magyar bajnokság, megint teljes mezőnnyel, mert egy év purgatórium után ismét az élvonal tagja a Puskás Akadémia.

Felejtsük el azokat az időket, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy a Felcsútnak a másodosztály középmezőnyében a helye, amikor pedig mégis feljutottak először, azt úgy értekelte, hogy „Itt a Puskás Akadémiánál az NB I-es csapat létezésének egyetlen egy oka van, ez pedig az, hogy minél több fiatal játékost – a megfelelő arányban kiegészítve őket rutinos futballistákkal –, szoktassunk hozzá a nagyobb terheléshez.”

Az elmúlt fél évben már az NBII-ben is alig játszott saját nevelésű fiatal a Puskásban, az első osztályban még kevésbé lesz igaz Orbán hitvallása.

Amilyen mennyiségben igazoltak már télen és most nyáron is, teljesen egyértelmű, hogy Felcsúton már nem az NBII a cél, nem is akarnak liftezni az első és a másodosztály között, inkább az NBI-ben is dobogóra esélyes csapatot kezdtek összevásárolni. A pénz nem számít, hivatalosan is az egyik legtehetősebb klub Magyarországon a Felcsút.

A Mezőkövesdről télen átcsábított Pintér Attila már januárban hat játékost vetetett a bőkezű tulajdonossal. Olyan fizetéséért, amiért öten is vállalták, hogy az NBI-ből visszalépnek a másodosztályba. Ezzel a kerettel nyerték is az NBII-t, most nyáron pedig még nagyobb bevásárlást rendeztek, szinte mindenkit vittek, aki nem volt lebetonozva. A hat téli vásárlás után 11 játékost igazolták, ráadásul visszatértek azok a légiósok is, akiket kénytelenek voltak kölcsönadni tavaly nyáron, mert az NBII-ben nem játszhatnak külföldiek.

Ami a legszebb az egészben, Felcsúton próbálják mindezt úgy beállítani, mintha nem a pénz, hanem egy ellenállhatatlan mágnes vonzaná oda a játékosokat. És ez nem más, mint a vezetőedző Pintér Attila személye és szakmai felkészültsége. Legalábbis a Puskás Akadémia cikkeiből és videóiból ez derül ki. Ha a játékosok maguk nem mondják, akkor kérdésekkel segítik őket a helyes válasz kimondására.

Az sem baj, ha egy frissen érkező horvát játékosról van szó, Ivor Horvat például ezzel indokolta, hogyan került Felcsútra.

„Természetesen Pintér Attila személye is komolyan motivált abban, hogy a Puskás Akadémiához igazoljak. Nagyszerű játékos volt, és ugyanolyan jó tréner.”

A védő szerint nemcsak Pintér tart fantasztikus edzéseket, de a klub is a legjobb körülményeket teremti meg a futballistáknak.

A legkülönösebb Prosser Dániel esete. A Honvéd akadémiáján kinevelt Prosser decemberben még arról beszélt a Digisporton, hogy úgy indult neki tavaly a bajnokságnak, hogy igyekszik minél jobb szezont futni, hogy télen légiósnak állhasson. Erre akkor jó esélyt is látott, azt mondta, akkor lenne elégedett a karrierjével, ha sikerülne külföldre szerződnie vagy már télen vagy legkésőbb most nyáron.

Állítólag valóban voltak ajánlatai, végül nem az ország, csak Budapest határát lépte át. A jól szereplő, harmadik helyen álló, tavasszal a bajnoki címet is megszerző Honvédtől nem külföldre szerződött, hanem a másodosztályú Felcsúthoz. Természetesen Pintér Attila miatt, akit már a DigiSporton is dicsért, Felcsúton pedig már az ő kinevezését nevezte döntő tényezőnek:

Prosser így tavaly NBI-es és NBII-es bajnoki címet is nyert, de csak a másodosztályút ünnepelhette a pályán. Légiósnak most nyáron sem állt, a bajnokságot Felcsúton kezdi.

Légiós viszont jött Pintér kérésére, a kameruni Patrick Mevoungou. Mindent elárul a Puskás Akadémia szemléletéről, hogy a 31 éves Mevoungouért két olyan fiatal játékost adtak a Diósgyőrnek, akiknek esélyük sem volt pályára lépni Felcsúton. Ők örültek a váltásnak, mert játszani és fejlődni szeretnének Diósgyőrben.

De Mevoungou nyilván bármennyit megér, hiszen elmondása szerint még akkor is segítették Pintér tanácsai, amikor éppen nem volt az edzője és a világ végére is utána menne:

Felcsútra érkezett egy másik fiatal, Osváth Attila, a Vasas korábbi védője is. 21 éves, vagyis annyi, hogy akár már a Puskás Akadémián is végezhette volna, de inkább máshonnan vették meg. Most már Felcsúton van ő is, ezt nyilatkozta a Puskás Akadémia honlapjának:

„A kiváló szakmai stáb volt a legvonzóbb számomra, amikor úgy döntöttem, hogy a Puskás Akadémiához igazolok. Pintér Attila személye is nagyon fontos szempont volt, hiszen remek szakember és bárkiből képes kihozni a maximumot. Azért jöttem ide, hogy fejlődjek, és az itteni körülmények ezt valóban garantálják. Most, hogy túl vagyok az első néhány edzésen, máris érzem, hogy szakmailag előreléptem, ami nagy bizakodással tölt el a jövőre nézve, egyben igazolja a döntésemet."

Azért érdemes azt is tudni, hogy Osváth tavasszal Debrecenben játszott kölcsönben, a Loki végleg meg akarta venni a Vasastól. De Szima Gábor, a Debrecen vezetője szerint "a Puskás Akadémia olyan összegért vásárolta ki a Vasasból, amit mi egyszerűen nem tehetünk meg, nincs rá lehetőségünk."



Nem árt elismételni, Osváth egyszerűen együtt akart dologzni a Mesterrel:

Jött Ulysse Diallo is, akinél szebben még senki fogalmazta meg, miért is nagy edző Pintér:

Érkezett Poór Patrik az NBII-be kiesett MTK-ből, tudjuk, miért:

„Pintér Attila a szakma egyik legjobbja, és tőle olyan dolgokat tudunk megtanulni, amik sikeresebbé tehetnek minket. Szerintem ez a csapat belátható időn belül akár a bajnoki címért is versenyben lehet.”

Puskásos lett Balogh Balázs is, aki az Újpestet hagyta el Felcsútért. Nem akart menni, de az Újpest belga tulajdonosa egyértelművé tette, hogy el akarja őt adni, és bár több ajánlatot is kapott, de azt közölte Balogh-gal, hogy a felcsútit fogadja el.

Balogh a Puskás Akadémia videóján is szép szavakkal emlékezik meg szeretett klubjáról, majd jön a kérdés, hogy akkor miért váltott:

A szintén Újpestről érkező, sokat látott légiós, Jonathan Heris is igen jó véleménnyel van a szakmai munkáról:

„Vezetőedzőnket, Pintér Attilát kiváló szakembernek tartom, és mindent egybevéve is tetszik, amit a Puskás Akadémia képvisel.”

Hogy mit képvisel a Puskás, azt sajnos nem fejtette ki.

Pintér edzőként két NBI-es bajnoki címet nyert eddig karrierje során. 2004-ben a Fradival, de annak botrányos vége lett, távoznia kellett, miután a játékosok megpuccsolták. Egészen példátlan módon még nyílt levelet is közzétettek a játékosok, amiben azt írták, hogy Pintér szakmailag lényegében nulla volt, a játékosok beszélték meg a taktikát, az edzéseken meg káromkodva ide-oda lökdösve őket magyarázta a tolódásos védekezést. És buzibrazilozta az egyik játékosát.

Pintér ebből felállt, 2013-ban bajnokságot nyert a Győrrel is, amikor még a Quaestor öntötte a pénz a klubba. Innen kérték fel szövetségi kapitánynak, de az első tétmeccs után Csányi Sándor leváltotta. Sokan ennek ellenére állítják, hogy fanatikusan imádja a munkáját, Felcsúton is bíznak benne. Előző munkahelyén pedig nem rá, hanem Tállai András klubelnökre volt olyan panasz, hogy minősíthetetlen hangnemben ordítozik az öltözőben.

A Fradi öltözőjében tényleg megbocsáthattak Pintérnek, mert onnan is hozott el most játékost. Gyömbér Gábor, a Fradi volt csapatkapitánya még télen érkezett Felcsútra. Azt mondta,

„A tárgyalások során végig azt éreztem, hogy nagyon kellek Pintér Attilának, a mester szakmai nívójával pedig tisztában vagyok, ez számomra garanciát jelent.”

Gyömbérhez fél év után már nem ragaszkodik Pintér, inkább vásárolt újabb játékost a posztjára. De a Fradiból most nyáron is vett játékost, Radó Andrást.

Annyi játékos jött Felcsútra fél év alatt, hogy Pintér két komplett csapatot ki tudna állítani belőlük. Nem csoda, hogy az akadémistáknak már nem jut hely, egyedül Spandler Csaba játszott rendszeresen a felkészülési mecseken, és Tóth Bencének van még esélye a kispadra. Pintér inkább arról híres, hogy csapatnyi játékost vesz, és nem arról, hogy saját nevelésű fiatalokra épít csapatot. Ezt bizonyította is az elmúlt fél évben, amikor több esetben a kötelezően előírt fiatalkvótát is máshonnan vásárolta játékosokkal teljesítette a Puskás Akadémia.

Felcsúton edz Sallai Roland is, az akadémia azon kevés játékosainak egyike, aki komolyabb bajnokságba tudott szerződni. Sallai egy idényt töltött Palermóban, stabil csapattag ugyan nem lett, de azért többször is pályára lépett, a csapata viszont kiesett az első osztályból. Hogy mennyire készítette fel őt a Puskás Akadémia a profi futballra, hogyan élte meg a tavaly nyári váltást, arról ezt mesélte a Nemzeti Sportnak:

„Sok minden megváltozott bennem. Most már elmondhatom, hogy nagyjából három hétig csak levegő után kapkodtam, amikor edzésbe álltam a Palermónál. Pedig itthon a szorgalmasabbak közé tartoztam, beleadtam apait-anyait az edzéseken Magyarországon is. Senki sem mondhatta rám, hogy lógós lennék. Mégis három hétig kóvályogtam, és erőnlét terén próbáltam utolérni a többieket. Valahogy ott, az igazi profi világban minden másként működik, mint itthon. Nemcsak jobban szervezett a futball, hanem a labdarúgók hozzáállása is különbözik a mieinkétől. Ott edzés előtt másfél órával már mindenki együtt van, ráhangolódik, készül a tréningre, és mondanom sem kell, a gyakorlások során ugyanúgy zajlik minden, mint a meccseken, sprintben, gyorsaságban, küzdelemben. Ha kell, odavágnak, odacsapnak, mert mindenki bizonyítani, játszani akar a hét végén. És a tréning végén sem rohan haza senki, az egésznek megvan a szertartásjellege. Látszik a játékosokon, hogy mindent alárendelnek a sportágnak, a karrierjüknek.”

Sallainak esze ágában sincs visszatérni Felcsútra, csak edzéslehetőséget kért, és külföldön folytatná.