Mészáros Lőrinc: „Itt minden megvan a jó focihoz, csak a pénz hiányzik. Én pedig pénzt is hozok önöknek!”

Így kell ezt, nem sunnyogva, rábízva egy gyakornokra, hogy a tulajdonosról írjon egy benyalós riportot, hanem főszerkesztőként bevállalva a főnököt istenítő beszámolót. A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György Eszéken járt, hogy elmesélje az olvasóknak, milyen csodát vitt véghez Mészáros Lőrinc Horvátországban.

„Szerintem Mészáros úr nem is tudja átérezni, hogy milyen jót tett velünk, eszékiekkel"

- árulta el például Szölősinek Zoran Zekic, az Osijek vezetőedzője. Mészáros Lőrinc tavaly év elején vette meg a csőd szélén lévő eszéki csapatot, hogy aztán rengeteg pénzt ráköltsön. Kifizette a klub kétmillió eurós adósságát és vállalta, hogy öt év alatt 13 millió eurót áldoz az Osijekre. Ez így is 4,5 milliárd forint, de Szöllősi szerint ennél is nagyobb szabású befektetés várható. A stadiont is újjáépítik, de érdekes módon ott nem a horvát állam költ erre, mint ahogy nálunk szokás, hanem Mészáros fizeti a költségeket, klubtulajdonosként. Ami itthon példátlan.

Lesz akadémia is. Megintcsak Szöllősi írásából derül ki, mégha a két adat nincs is egymás mellett a szövegben, hogy az eszéki fociakadémiára a horvát labdarúgó szövetség egymillió eurót ad, ami 300 millió forint. Ami még harmada sincs annak, amit a magyar kormány ad Mészáros horvát akadémiájára. Arról lehetett tudni, hogy a magyar kormány egymilliárd forinttal támogatja a felcsúti vállalkozó eszéki utánpótlásnevelését.

Hír a magyar adófizetőknek a riportból: a jól értesült Szöllősi szerint az egymilliárdon túl az eszéki utánpótlásbázis további támogatást kaphat. A városban egyébként mindössze egy százalék a magyar lakosság aránya.

Orbán Viktor, Hamit Altintop török futballista és Szöllősi György egy Puskás-lobogó mögött

Mészáros Lőrinc a klub átvétele után azt mondta:

„Itt minden megvan a jó focihoz, csak a pénz hiányzik. Én pedig pénzt is hozok önöknek!”

Meghozta, amit a magyar közbeszerzésekből ki tudott kanyarítani. Az anyagilag felpumpált Osijek olyan jól szerepelt az előző szezonban, mint korábban soha, negyedik lett és indulhatott az Európa Liga-selejtezőjében is.

„Amikor tehát a korábban rendszeresen a horvát tengerpartra járó Mészáros Lőrinc megérkezett az eszéki labdarúgásba, csak felfelé vezetett az út”

- írja Szöllősi.

Azt a főszerkesztő sem titkolja, hogy mindez üzlet. Tippelje meg, hogy a két lehetőség közül Szöllősi mivel fejezte be a mondatot:

„Horvátországból ugyanis mindennapos akár tízmillió eurós nagyságrendű átigazolási összegért Európa élklubjaihoz szerződni, s ebben a világba tagozódhat be eszéki érdekeltségei révén” ...

A: a magyar foci

vagy

B: Mészáros Lőrinc vállalkozó

Szerinte az, hogy „Eszéken, ahol már egy százalék alá csökkent a magyarság létszáma (ami legfeljebb ezer főt jelent), természetesen nemcsak a helyi (magyar) fiatalok képzési körülményeinek a javítása a cél, sokkal inkább az, hogy a magyar futball élő, szerves kapcsolatba kerüljön az infrastrukturális szempontból még sokszor elmaradott, de a nemzetközi elithez szakmailag mégis sokkal több szállal kötődő horvát futballal”. A magyar futballt itt is be lehet helyettesíteni Mészáros Lőrinccel.

Van még egy valóban hírértékű értesülése Szöllősinek, azon túl, hogy az eszéki akadémia számíthat tovább támogatásra a magyar államtól. Azt írja, hogy „Orbán Viktor kormányai következetesen képviselik a magyar sport a magyar nemzet határokon átívelő politikai, szellemi, gazdasági és kulturális újraegyesítését. Ennek a folyamatnak pedig kétségkívül része a magyar sport és futball szakmai és üzleti kapcsolatainak kiterjesztése a környező országokra, különös tekintettel a magyarlakta területekre (a csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, dunaszerdahelyi, topolyai «magyar» futballklub már zajló fejlesztése nagyjából közismert, de hasonló projektek indulnak Kárpátalján, a Muravidéken, sőt Burgenlandban is).”

Ami tényleg hír, mert azt jelenti,

hogy a feltűnően sikertelen magyar akadémia képzést most már tényleg az összes szomszédos országba exportáljuk, állami támogatásból. Mi tanítjuk majd focira a gyerekeket Szlovákiában, Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Ukrajnában és Szlovéniában.

Hogy ez miért jó üzlet Mészáros Lőrincnek, arról itt írtunk bővebben.

Szöllősi a cikkét azzal fejezi be, hogy az Osijek következő nemzetközi kupameccsére már várják Orbán Viktort is.