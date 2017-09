„Nambia egészségügyi rendszere egyre inkább önellátó” -mondta az amerikai elnök, amikor szerdán afrikai vezetőkkel ebédelt New Yorkban, de senki sem értette, mire gondolhat. Ilyen ország ugyanis nem létezik. De hangzás alapján Namíbia, Zambia vagy akár Gambia is szóba jöhet. Ráadásul kétszer is kimondta a nem létező ország nevét.

Hage G. Geingob és Donald Trump New Yorkban. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Ráadásul az asztalnál ott ült Namíbia elnöke, Hage Geingob is, de nem nyilatkozott arról, hogy szerinte Trump mire gondolhatott. (BBC)