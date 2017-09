A közmédián már futnak a sorosozós nemzeti konzultáció reklámjai

Az állami sporttévé a meccsek szüneteiben már sugározza a legújabb nemzeti konzultációhoz készült reklámspotokat, amelyek főszereplője természetesen megint Soros György.

A film alapján hamarosan ugyanazok a Soros-plakátok lepik el az utcákat, amiket nyáron a vizes vébé megnyitója után szedtek le. A reklámban ugráló infógrafikát most sem bonyolítják túl a magyarázkodást. Nem derül ki, hogy Soros György mikor vagy hol beszélt a határzár lebontásáról, az 1 millió ember betelepítéséről (Magyarországra vagy Európába?) vagy a 9 millió forintos segélyről, de mindegy is, a nézőknek legyen elég annyi, hogy van ez a terv, ami ráadásul veszélyes is, és küldjék vissza a borítékokat.

Lázár János elmondása szerint a legújabb konzultáció 700-900 millióba kerül majd.