Az iraki kurdok többsége a függetlenségre szavazott

Az iraki kurd szavazók több mint 90 százaléka igennel voksolt hétfőn arra, hogy Kurdisztán régió és körülötte a kurdok lakta térségek független állammá alakuljanak - adta hírül hétfőn éjjel az erbíli választási bizottság az előzetes eredményt.

A területen szavazásra jogosult 5,5 millió fő bő 72 százaléka járult az urnákhoz - közölte a bizottság. Korábban 78 százalékos részvételi hányadról szóltak hírek.

A külföldön élő iraki kurdok már szombattól szavazhattak. Végeredmény legkésőbb három nap múlva várható.

Fotó: Dmitriy Vinogradov/Sputnik

Kurdisztánban a voksolást követően éjszakába nyúló népünnepélyt tartottak: tűzijátékkal, autódudák kórusával, levegőbe lövöldözéssel tudatta örömét a függetlenségre vágyó elsöprő többség.

Így, hogy az elszakadáspártiak nyernek a népszavazáson, súlyos konfliktusok jöhetnek. Az iraki kormány már jelezte, hogy a szavazás alkotmányellenes volt, míg Irán és Törökország, nyilván attól is tartva, hogy saját országaikban élő kurdok mozgolódni kezdenek, vélhetően szankciókkal és határlezárással reagálhatnak majd a végeredményre. Lehet tudni azt is, hogy a török és az iraki katonai parancsnokok is egyeztettek már, hogy mi lesz a teendő. (MTI/BBC)