Jövőre a Fradi főtáblára jut az Európa-ligában

Orosz Pál, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezérigazgatója tett egy könnyen számon kérhető ígéretet a Sport TV-ben, miszerint a Fradi jövőre csoportkörös lesz az Európa-ligában.

Orosz azért optimista, mert nagyon jól sikerültek az átigazolások. Mármint azután, hogy a Fradi idén is simán kiesett a nemzetközi kupasorozatból. De akkor majd jövőre. Szerinte a mostani jtákoskeret annyira erős, hogy ehhez már bravúr sem kell.

Kubatov Gábor klubelnök évek óta hangoztatja, hogy a céljuk minimum az Európa-liga csoportkör. A klub költségvetését is rendre egyre feljebb tolják, tavaly már 4,4 milliárdos volt, állami cégek támogatásának is köszönhetően. Ehhez képest még megközelíteni sem sikerült az Európa-liga főtábláját, a Ferencváros idén is simán, kettős vereséggel búcsúzott a dán Midtjylland ellen már a 2. selejtezőkörben.

A Fradi költségvetése már olyan szinten van, hogy az meghaladja a Bajnokok Ligájában többször is a főtáblára jutott, idén is csoportkörös szlovén Maribor költségvetését, de az Európa-ligában a macedón Vardar Szkopje vagy az albán SK Skenderbeu is kevesebb pénzből gazdálkodik. Jellemző, hogy a két utóbbi klubtól simán tudott igazolni a Fradi és a Puskás Akadémia. Olyan fizetéseket ígértek a játékosoknak, hogy ők inkább jöttek az NBI-be, minthogy az Európa-ligában felhívják magukra a figyelmet, és eladják magukat erősebb bajnokságokba.