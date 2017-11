Mészáros Lőrinc nem is tudja pontosan, mennyi pénze van

Mészáros Lőrinc és a felcsúti képviselőtestület hétfőn közmeghallgatást tartott a faluházban, de a településen annyira rendben van minden, hogy egyetlen felcsúti lakos sem jött el, hogy bármit számonkérjen a falu vezetőin. A polgármester azonban készséggel válaszolt néhány újságírói kérdésre. Igaz, az elején nem akart szóba állni velünk, mondván, nem vagyunk független szerkesztőség. Mikor megkérdeztük, mit tart független sajtónak, csak a saját tulajdonában álló Echo TV-t és a szintén a cégbirodalmához tartozó Mediaworks-öt említette.

Később viszont oldódott a hangulat, és Mészáros megosztotta velünk a gondolatait a fociról, politikáról és a gazdaságról is.

Kiderült, hogy Orbán Viktorral néha vitatkoznak a focin, mert míg Mészáros üzletemberként tekint a sportra és a csapataira, addig Orbán sokkal szentimentálisabb. A polgármester szerint nem mérgezi meg a barátságukat, hogy ő sokkal többet keres, és sikert sikerre halmoz az üzleti életben, míg Orbánnak csak 700 ezer forintnyi megtakarítása van legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint.

„Ő politikus, én üzletember vagyok”

- mondta, miután leszögezte, hogy egyáltalán nem Orbán Viktor kegyelméből tart ott, ahol tart.

Mészáros azt mondta, karácsonykor mindig megajándékozzák egymást a miniszterelnökkel, Orbán általában egy üveg jó borral lepi meg. A polgármester sajnos nem mondta el, hogy ő mit ad Orbánnak, de a neki szánt üveg bor említése után megjegyezte, hogy

„Nekem meg vannak borászataim”.

Mészáros egyébként minden cégét ugyanannyira szereti, de a legjobban a régieket, amiket még ő alapított. De az újak is tetszenek neki, az Echo TV és a Mediaworks is jól teljesít, de az üzletember szeretné egy kicsit átszervezni a médiaportfólióját is, és „piaci alapra állítani” a cégeket. Szerinte attól még lehet egy újság piaci alapú, hogy rengeteg állami propagandahirdetést fogad, sőt Mészáros szerint még több állami hirdetésre lenne szükség a magyar reklámpiacon.

Simicska Lajost régebben nagyon kedvelte, és sokat tanult tőle, 2015 óta azonban nem beszéltek. Nem tudja, Orbánt mennyire viselte meg a szakítás Simicskával, de Mészáros szerint a miniszterelnök nem szokott sajnálkozni azon, hogy már nem hívhatja fel Simicskát.

A polgármester nem látja még, hogyan sikerült ez az év a cégeinek, de úgy tűnik „lesznek szép eredmények”. Később a paksi bővítésbe és a Budapest-Belgrád gyorsvasút építésébe is beszállna, és még azon is gondolkodik, hogy vesz még egy focicsapatot akár Lengyelországban vagy Csehországban.