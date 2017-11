Ma is rendőrök akadályozták meg, hogy a kínai kormányfő Tibet-zászlót lásson Budapesten

Akárcsak vasárnap, ma is atomcsapásszerű támadást intézett volna Kína ellen Hendrey Tibor azzal, hogy Tibet-zászlót lenget a mellette elhaladó kínai miniszterelnök konvoja felé. De mielőtt a casus belli megtörténhetett volna, ismét rengeteg magyar rendőr vette körbe, és éppen akkor igazoltatták, amikor elsüvítettek mellettük a nagy fekete autók. Vasárnap ez az Erzsébet téren történt, ma a Klubrádió tudósítása szerint a Bajza utcánál.

Ez most már rendszeres azóta, amióta 2011-ben Orbán Viktor először fogadott kínai kormányfőt. Annak ellenére, hogy a bíróság szerint jogtalan a rendőrök fellépése, sőt a vélemény-nyilvánítási szabadság megsértése miatt többször még kártérítést is kellett fizetniük.

A vasárnapi rendőrségi akció így nézett ki:



A 2008-ban még szintén Tibet zászlót lengető Balog Zoltán miniszter megvédte a rendőrségi gyakorlatot, mert szerina zászlólengetés biztonsági kockázatot jelent.

„Ha egy ilyen országnak az egyes számú vezetője itt van, akkor ott vannak biztonsági kockázatok, biztonsági igények és biztonsági elvárások. (...) A rendőrségnek az a dolga, hogy mérlegelje a biztonsági kockázatot.”

Orbán pedig - aki ellenzékben maga is érzékenyebb volt az emberi jogokra, arra is, ha azt Kínában vagy Magyarországon sértik meg, de mostanra már simán koszorúz akár a Tienanmen téren is - 2011-ben, az első ilyen rendőrségi fellépés után a Parlamentben felszólalva teljesen nyíltan elmondta, hogy nem tűri a zászlólengetést.

„Ami pedig a tüntetések dolgát illeti, szeretnék nagyon világosan fogalmazni. Magyarország egy szabad ország. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) Dacára annak, hogy 8 év szocialista kormány volt. (Derültség, taps a kormánypártok soraiban.) Ezért Magyarországon érvényben vannak a különböző szabadságjogok, például a gyülekezés és a véleménykifejezés szabadsága is. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból.) Ezért nem kívánjuk megakadályozni egyetlenegy külföldi látogatással kapcsolatban szerveződő tüntetés vagy demonstráció létrejöttét sem, mert akik Magyarországon tartózkodnak vagy itt élnek, ehhez joguk van. (Az LMP képviselői transzparenst mutatnak fel a következő szöveggel: "Magyarországnak erkölcsi kötelessége kiállni Tibetért, az emberi jogok tekintetében nincs alku, mindenki erkölcsi kötelessége a kiállás - Semjén Zsolt, 2008. május 22.")

Ugyanakkor elvárjuk minden tüntetőtől azt, hogy ne lerombolni akarja azokat az állami célokat, amelyek Magyarország érdekét szolgálják. (Felzúdulás, közbeszólások az MSZP padsoraiban.) Ezért kifejezetten mindig is föl fogunk lépni az olyan típusú megmozdulásokkal szemben a törvény adta lehetőségeken belül, amelyek megvédik azokat a magyar állami célokat, amelyek egy-egy külföldi látogatáshoz kapcsolódnak. Mert ezek a látogatások a magyar emberek érdekét szolgálják. Tehát véleménykifejezés van, botrány, balhé nincs, tisztelt hölgyeim és uraim, mert Magyarországnak szüksége van ezekre a kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatokra. (Taps a kormánypártok soraiban.)”

Ez a gyakorlatban most úgy nézett ki a Klubrádió beszámolója szerint, hogy a kocsijából kiszálló Hendrey Tibort ismét féltucatnyi készenlétis rendőr fogta körbe, igazoltatták, majd arra kérték, hogy ne vegye elő a tibeti zászlót. A jelenetről tudósító újságíró szerint Hendreyt valószínűleg figyelték, mert azt hallotta az egyik rendőrtől, hogy „meg van az emberünk”. Hendrey végül annyit tudott tenni, hogy néhányszor odakiálltotta a konvoj felé: „Free Tibet”.