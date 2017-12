Levették a műsorról Orbán állandó pénteki kérdezőjét

A kampányidőszakban már nem a néha valódi kérdéseket is eleresztő Kocsis Éva fog Orbán Viktorral beszélgetni péntek reggelenként a Kossuth Rádióban. A legutóbbi adásnál már egy olyan műsorvezető ült a mikrofon mögött, aki már nem akadékoskodott, miközben a miniszterelnök a nemzeti konzultáció fontosságáról beszélt.

Pedig a rádiónál az év végéig előre megírták a műsorbeosztást, amiben még mindenhol Kocsis neve szerepelt. Úgy tudjuk, a hirtelen váltás még Orbán Viktort is meglepte.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Mögötte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke, balra Kocsis Éva műsorvezető. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Persze Kocsis Éva sem Mészáros Lőrinc vagy Tiborcz István meggazdagodását kérte számon Orbánon, az interjúk szinte mindig a kormány által hangsúlyozott témákhoz igazodtak, de a most leváltott műsorvezető néha olyan kérdéseket is megengedett magának, amilyenekkel Orbán Viktor a kormánypárti sajtóban sosem találkozott. Az olimpiai pályázat visszavonása után rendesen meg is kavarta egy ilyennel a miniszterelnököt:

Kocsis 5 éve igazolt a Kossuth Rádióhoz az akkor még teljesen a Fidesz mellett álló Lánchíd Rádiótól. Az elmúlt két évben már Orbán Viktort is ő kérdezte péntek reggelenként a 180 perc című műsorban.

Csakhogy az utóbbi időben többször is kritikaként fogalmazódott meg vele szemben, hogy a kérdéseiben túl erősen megjelenik a saját véleménye is.

Pedig a részéről ez tudatos volt. Egy korábbi interjújában pont arról beszélt, hogy neki kifejezetten fontos, hogy egy műsorban kritikus kérdéseket is feltehessen: „Nem attól függ, hogy valakivel kritikus vagyok, hogy melyik párt politikusa. Számomra az a fontos, hogy gondolkodásra késztessük a hallgatókat. Olyan társadalomban kellene élni, ahol tudunk párbeszédet folytatni, amiben kíváncsiak vagyunk a kritikákra, amiben hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni, hogy itt is és ott is vannak hibák.”

Így a vezetőségtől érkező figyelmeztetésekre is csak néha fogta vissza magát.

A kormánypárti oldalon ez is sok volt. A fideszes blogoknak otthont adó Blogstaron Csúri Ákos már az év elején háborgott a műsorvezető kérdései miatt. Külön kiemelte, hogy még akkor is közbevág, amikor Orbán Viktorral beszél, aki ilyenkor „mély levegőt vesz, jól leszívja, hogy higgadt maradhasson a válasz alatt”.

Végül szerdán dőlt el, hogy Kocsist kiteszik a műsorból. Csúri még aznap ujjongva számolt be a döntésről Végre! Kocsis Éva repült a 180 percből címmel: „bevalljuk, nem nagyon hittünk már abban, hogy az adventi reggeleinket nem a primitív erőszakosság, hanem az értelmes párbeszéd, kérdezz-felelek és a nyugodt, ébredés utáni hangulathoz illő hangnem fogja uralni. Kocsis kirúgásával (lehet ezt bárhogy kommunikálni, ez az) mind ennek reménye visszatért. Reményeink szerint a Miniszterelnökkel készülő pénteki interjúk is visszatérnek a normális (és ez szó szerint értendő) tempóba, sejtésünk szerint a régi-új riporterrel, a valódi kérdéseket is értelmezhetően és értelmezően megfogalmazó Kiss Gábor Istvánnal.”

Mivel a Kossuth Rádiónak egy olyan műsorvezető kellett, akinek a kérdéseiben nem jelenik meg a saját véleménye, visszahozták Kiss Gábor Istvánt, aki Kocsis előtt kérdezte Orbánt. Bár Kocsis Évát egy ideig nem lehet majd adásban hallani, a rádió mégsem küldte el. Úgy tudjuk, hogy a csatornaigazgatóságon kapott munkát kiemelt szerkesztőként.