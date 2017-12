Soros Orbánról: A kapcsolatunk megromlott, mert ő megromlott

Újabb videóüzenetet tett közzé Soros György, melyben Orbán Viktornak üzent. A milliárdos röviden beszélt arról, hogy 1989 előtt alapítványa nyújtott támogatást az akkor alakuló Fidesznek, illetve Orbán Viktornak is adtak egy ösztöndíjat, hogy tanulhasson külföldön.

Soros beszél arról is, hogy utána hosszú ideig kapcsolatban voltak, mára azonban ez megváltozott, nem is tudja, mikor találkoztunk utoljára.

„Kapcsolatunk megromlott, mert ő megromlott, nagyon megváltozott.”



– mondja Soros, aki azzal folytatja, hogy annak idején Orbán volt az egyike azoknak a vezetőknek, akik segítették a demokrácia létrejöttét. De Orbán szerinte megváltozott: a demokráciát egy demokráciaellenes rendszerré alakította át, maffiaországot teremtetett, ahol arra használják ki a vezető pozícióikat, hogy uralmon tartsák magukat és személyesen meggazdagodjanak.



Soros szerint az a rendszer, ami ma létezik Magyarországon, teljesen az ellenkezője annak, aminek a létrejöttében segédkezni akartak.

Beszélt arról is, hogy nem személyes ellentéte van Orbánnal, hanem áthidalhatatlan elvi különbségek, szerinte Orbán szempontjából ők ellenségnek számítanak, és ki akarja őket irtani Magyarországról.

Mint mondta, őt nem tudja elérni, hiszen nincs jelen személyesen Magyarországon, de emberek, akiket támogat, érzik ezt az üldözést. Majd azzal folytatja, hogy megítélése szerint a mostani rendszer jobban elnyomja az embereket, mint ahogy az orosz megszállás alatt történt, akkor sikeresebben tudták támogatni a társadalmat abban, hogy információt és segítséget kapjanak. Mint mondta, most is megteszi, amit tud, de nehéz most. Kitért még a CEU-ra is, amire nagyon büszke és világsikernek tartja. Majd megemlítette azt is, hogy ha elüldöznék az egyetemet, fenn fogja tartani száműzetésben is, és ha Orbán eltűnik, az egyetem itt lesz újra, amíg csak tud.