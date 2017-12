Frissítették a bullshit-bingót, hogy legyen miről beszélgetni a rokonokkal az ünnepi ebédnél

Ide direkt a szarabb minőségű ételt küldik a magyaroknak; London Lángokban; Szar a TV-ben minden; Muszáj inni, már ki van töltve, Nagyanyáink még tudták, mi az egészséges; Kína bekebelez figyeld meg; PAKS 2; Csak nem lesz már megint 2/3; SOROS GYÖRGY megint; Vízzel működő autók; Pénztáros Lőrinc; Focisták bére a teljesítmény függvényében; SOROS GYÖRGY; Így haladsz, hogy lesz nekem unokám; Egészségügy állapota; Most már csak kéne találnod valakit; Globális felmelegedés; Dehát az orvosok most kaptak megint emelést, mondták a TV-be; LOL posta :D; Vicc, amit mindenki ismer, de végig kell hallgatni és nevetni kell a végén, Migráncs; Kiket kéne megölni, hogy rend legyen; Állítólag az is rákot okoz; ELVÁLOK; Jobbik plakáthelyei.

Itt vannak az ünnepek, újra itt vannak a rokonok, akiket szinte csak ilyenkor látunk, és muszáj lesz velük valamiről beszélgetni. Idén sem nehéz megjósolni, mik lesznek a kötelező körök, amikor összejövünk az ünnepi ebédre/vacsorára. Szerencsére ehhez megint itt a 2017-re aktualizált, ünnepi bullshit-bingó, hogy mérhessük, milyen témákban mozog a családunk.

Az is sokat elmond, hogy mi változott a két évvel ezelőtti bullshit-bingóhoz képest.