Öt nap alatt harmadával zuhant vissza a bitcoin árfolyama

13 ezer dollár alá ment le péntek délelőtt a bitcoin árfolyama, azaz öt nap alatt az értékének mintegy harmadát veszítette el a világ legismertebb digitális pénzeszköze. Ez volt egyben a bitcoin legrosszabb hete 2013 óta.

A legismertebb kriptovaluta az elmúlt hónapokban elképesztő, szakembereket is megdöbbentő mértékben drágult, a 20 ezer dolláros árfolyam közelébe jutott egyetlen bitcoin értéke.

Azóta viszont zuhanni kezdett, péntek dél körül 12560 dolláros árfolyamon mérik éppen a bitcoint.

Rengeteg vita zajlik jelenleg is arról, hogy mennyire lufi a bitcoin: miközben abban mindenki egyet szokott érteni, hogy a mögötte rejlő technológia, a blockchain tényleg komoly forradalmat hozhat el mind a pénzügyeinkben, mind egyéb területeken, maga a bitcoin megítélése már sokkal ellentmondásosabb.

Bitcoinkereskedők most azt nyilatkozták, hogy számítani lehetett egy ilyen korrekcióra, hiszen az utóbbi időszakban nagyon kiugró volt a drágulás, és mivel most itt az év vége, sok befektető lehet, aki rendesen meggazdagodva most úgy dönthet, itt az ideje kiszállni.

A hagyományos pénzügyi világ szereplői, jegybanki vezetőktől klasszikus befektetőkig mindenesetre egyre hangosabban riogatnak a bitcoin veszélyeivel, legutóbb a dán jegybank kormányzója nevezte halálos hazardírozásnak a bitcoint.

Ha valaki ismerkedik mégcsak a bitcoinnal, épp nemrég volt egy nagyobb cikk a Qubiton, amiből az alapokat el lehet sajátítani. (via Reuters)