Mészáros Lőrinc fontos embere Orbán kedvenc lapjában tisztelettel egy új stadiont kér Pécsre

Pauska Zsolt neve nem annyira ismert a közvélemény előtt, pedig fontos ember ő a kormánypárti sajtóban. Mészáros Lőrinc cégének, a Mediaworksnek a tartalomfejlesztési igazgatója, legfontosabb feladata a megyei napilapok egységesre baltázása volt, ezt a megrendelő számára tökéletesen teljesítette.

A miniszterelnök kedvenc lapja, a Nemzeti Sport is Mészáros Lőrinccé, így nem volt nehéz Pauskának szót kérnie az újságban. A lehetőséget meg is kapta, mégpedig azzal az indoklással, hogy „idősebb Dárdai Pál halála megrázta, de a jelek szerint fel is rázta Pécset, a helyi futballközvéleményt, ezért ezúttal formabontó módon néhány komment helyett egy publicisztika formájában megfogalmazott javaslatot közlünk a pécsi sport ügye iránt elkötelezett kollégánk, a Mediaworks tartalomfejlesztési igazgatója tollából.”

A formabontó javaslatot így foglalta össze Pauska:

„Kérünk tehát, tisztelettel, Pécsre egy új stadiont.”



Azért kéri, mert

„A dél-dunántúli futball évtizedek óta egymillió ember szórakozása, s ez a milliónyi ember mindig adott a magyar focinak egy Dárdait, egy Gerát, Róthot, Katzirzot, Dibuszt vagy egy Garami Józsefet – és folytathatnám.”

Tényleg csak szorítani lehet, hogy Orbán Viktor most is olvassa a Nemzeti Sportot és akkor egy legalább egymilliós befogadóképességű stadion kerüljön Pécsre.

Arról a csapatról beszélünk egyébként, amelyik jelenleg NBIII-as, mivel két éve csődben ment a korábbi tulajdonosa, az alexandrás Matyi Dezső, és visszasorolták a PMFC-t.

Szurkolók ásnak el a pályán egy koporsót a pécsi futball temetését szimbolizálva 2015. május 29-én, miután a klub tulajdonosa csődbe ment. A csapat azóta harmadosztályú, az önkormányzat tartotta el, de Pécs már nem akar több pénz beletolni. Indokolt hát az új stadion.

Ezek után pedig a városban nem találtak olyan embert, aki szívesen beszállna anyagilag egymillió dél-dunántúli szórakoztatásába, így a szintén csődben lévő önkormányzat tartotta életben két évig a harmadosztályú csapatot. Szeptemberben még arról lehetett híreket hallani, hogy pillanatokon belül összeomlik az egész, mivel az adósságban úszó város már nem ad 200 milliót, aztán valahogy végigjátszotta mégis az őszt a csapat, és a feljutást tervezik az NBII-be. Hogy ki finanszírozná mindezt, arról nem tudni. Azt sem, hogy ha az önkormányzatnak nincs pénze, akkor ki működtetné a stadiont, ami Szombathelyen is probléma.



Pauska szerint a megoldás nem az lenne, hogy jöjjön egy tőkeerős befeketető, amelyik fantizát lát a csapatban, hanem „a Dél-Dunántúl megérdemelné, hogy az MLSZ újra jobban figyeljen rá”. Ami nem hülyeség, hiszen a labdarúgó szövetség így is rengeteg pénzt tol a magyar fociba, mentesítve a klubokat attól, hogy a piaci igényeknek és lehetőségeknek megfelelően működjenek.

Pécs mindenesetre egy fociakadémiát biztosan kap, amit idősebb Dárdai Pálról neveznek el. A pécsi akadémiához a legközelebbi utánpótlásnevelési centrum egyébként a horvátországi Eszéken lesz. Ez Mészáros Lőrinc tulajdonában van, tavaly is kapott a magyar költségvetésből egymilliárd forintot az eszéki akadémia, de most is úgy döntött a kormány, hogy megdobja még egy milliárddal, a helyi magyar gyerekekre tekintettel. Bár magyar gyerek alig van az eszéki akadémián.