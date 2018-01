A nyolcmillió eurós szkenner sem bír a Stasi archívumának összetépett dokumentumaival

Összesen 23 zsákban található az a rengeteg iratmegsemmisítővel ledarált dokumentum maradványa, amit az NDK bukásakor a Stasi levéltárából próbáltak meg eltüntetni. Régóta érlelődő kihívás ezeket a fecniket újra összeilleszteni, de jelenleg úgy fest, hogy egy nyolcmillió eurós projekt is elbukik: a beszerzett szkenner-technológia sem volt elég fejlett ahhoz, hogy kezelje ezt a feladatot, írja a Guardian a berlini riportjában.

A Stasi, azaz az Állambiztonsági Minisztérium az NDK megfigyelőszerve volt, állampolgárok tömegét figyelték meg állandó jelleggel: egyes becslések szerint 6,5 állampolgárra jutott egy besúgó.

A rendszer bukásakor tűntek el dokumentumok, történészi becslések szerint 10-40 százaléka semmisülhetett meg a Stasi belső feljegyzéseinek. A többi dokumentumot rendszerezés után megismerhették az egykori megfigyeltek.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A 23 zsáknyi ledarált dokumentum a kilencvenes évek óta jelent kihívást a kutatóknak: volt már jónéhány lap, amit kézzel raktak össze. Innen lehetett például megismerni részleteket az NDK doppingprogramjáról, a Stasi és a RAF kapcsolatáról, vagy írók elleni vádemelésekről, de innen derült ki annak a fiatal osztrák teológushallgatónak az esete is, aki számos hallgatótársát beköpte, amiért Nyugatra terveztek szökni, cserébe pedig katedrát kapott a jénai egyetemen.

A papírlapok kézi összeszerelésében még a bajor menekültprogram résztvevői is részt vettek 2015-ig. Ugyanakkor van egy természetes korlátja, hogy mit lehet összerakni kézzel: az olyan A4-es lapok után maradt fecniket, melyeket több mint négy alkalommal téptek el, az emberi agy már nem igazán tudja kezelni.

Erre jött válaszul a 8 millió eurós szövetségi forrásból megvalósult algoritmus vezérelte képolvasó, ami 2013 óta közel 91 ezer oldalt illesztett össze. De mostanában az algoritmus is kezdett elakadni: túl kicsik lettek számára is a darabok. A szoftver többek között a papír és az írógép típusát is figyelembe veszi, de a kézírásos feljegyzéseket a széttépés után nehezen kezeli, sokszor túl apró darabok maradnak csak vissza.

A szoftver mellé ráadásul állandó emberi segítség is kell, ami tovább lassítja a folyamatot. A Stasi archívumát kutató szakemberek szerint jelenleg nincs olyan minőségű szkennerük, amivel haladni tudnának. Abban bíznak, hogy a technológiai fejlődés révén hamarosan rendelkezésre áll majd olyan eszköz, mivel még akár idén befejezhetik a maradék fecnik összeillesztését.

Közben azért a kézzel összerakók egy kis csoportja folyamatosan dolgozik a fecniken, hátha jutnak még valamire.