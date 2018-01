Jeff Sessions fenyegetőzése ellenére se áll le a legalizációs hullám az USA-ban

A vermonti szabályok szerint tartani és termeszteni szabad, árusítani viszont nem lehet a marihuánát. Fotó: P. Solomon Banda/AP

Elsőként a marihuánát legalizáló amerikai államok között Vermontban nem népi kezdeményezésre, hanem a helyi törvényhozás javaslatára csütörtökön legalizálták a marihuána birtoklását és termesztését. Az elfogadott törvény a marihuána kereskedelmét továbbra is tiltja.

A vermonti képviselők pont aznap döntöttek a marihuána legalizációjáról, amikor Jeff Sessions, Donald Trump igazságügyi minisztere memorandumban szólította fel a szövetségi hatóságokat a korábbi elnéző gyakorlatuk felfüggesztésére. Szövetségi szinten ugyanis a marihuána még mindig illegális, így elvben a szövetségi hatóságoknak még azokban az államokban is joguk volna fellépni a marihuánafogyasztók, -termelők és -terjesztők ellen, ahol a helyi jogszabályok már legalizálták a kannabiszt.

A képviselőház törvényjavaslatáról még a szenátusnak is döntenie kell. Ez formaságnak tűnik, mert eredetileg a szenátus kezdeményezte a legalizációt, csak a képviselőházban némileg módosult a javaslat, ezért újra szavazniuk kell róla. Az állam kormányzója, a republikánus Phil Scott már azt is megígérte, hogy ezután a technikai lépés után ő maga is aláírja a törvényt, mely igy hatályosulni is fog. (Via Forbes)