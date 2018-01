Trump vejét is figyelmeztették, hogy Rupert Murdoch exfelesége Kínának kémkedhet

A Wall Street Journal információi szerint amerikai kémelhárítók még 2017 elején figyelmeztették Trump vejét, Jared Kushnert arra, hogy Wendi Deng Murdoch, Rupert Murdoch médiamágnás exfelesége a kínai kormánynak kémkedhet, és ennek érdekében kihasználhatja a Trump családhoz fűződő kapcsolatait is. Kushnert a kémelhárítás folyamatosan tájékoztatja a kockázatokról, hiszen a vő Trump elnök tanácsadójaként dolgozik.

Az amerikai kémelhárítást különösen zavarta, hogy tudomásuk szerint Wendi Deng egy Washington központjában zajló kínai ingatlanfejlesztési projekt mellett is nagy erőkkel lobbizott, és a tervek szerint az épülő ingatlanban (ami eleve nagyon közel van a Kongresszus épületéhez és a Fehér Házhoz is) készül egy 21 méter magas torony is, ami a kémelhárítás szerint amerikai politikusok megfigyelésére is használható.

Wendi Deng szóvivője azt mondta a Wall Street Journalnak, hogy főnökének nincs tudomása semmilyen, vele kapcsolatban felmerülő biztonsági aggályról, a Washingtonban zajló kínai építkezésről pedig semmit nem tud.

Wendi Deng 2011-ben. Fotó: dycj

Deng 1968-ban született Kínában, majd az Egyesült Államokban tanult, többek közt a Yale egyetemen is. Ezután a hongkongi Star TV-nél volt gyakornok, és itt hamar vezető pozícióba került. 1999-ben itt ismerkedett meg a tévécsatorna tulajdonosával, a nála 37 évvel idősebb Rupert Murdoch médiamágnással.

A pár még ebben az évben összeházasodott, és 2013-ban váltak el, de Deng ennek ellenére a mai napig viseli a férje nevét.

Rupert Murdoch számos médiaérdekeltsége mellett a Trumpot támogató Fox News tulajdonosa is, e minőségében pedig ő és exfelesége is jó kapcsolatba került az elnök családjával. (South China Morning Post)