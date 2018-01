Egyetlen pontra volt a duplázástól Babos Tímea

A női páros után az indiai Rohan Bopannával az oldalán a vegyespárosban is döntőben jutott az ausztrál bajnokságon Babos Tímea, de a győzelem nem jött össze. Babos Tímea-Rohan Bopanna – Gabriela Dabrowski-Mate Pavic 6:2, 4:6, 9:11.

Dabrowski, Pavic, Babos és Bopanna Fotó: GREG WOOD/AFP

Érdekes összetételű döntő volt, Babosék ellenfele a kanadai Gabriela Dabrowski és a horvát Mate Pavic volt. Egyéniben Babos áll négyük közül a legjobban, a másik három játékos páros specialista. Babos partnere, Rohan Bopanna 37 éves, ez volt az első közös versenyük, rögtön döntőbe jutottak. Az indiai karrierje során a 213. hely volt a legjobbja egyéniben, párosban viszont nyert már Grand Slamet vegyesben, éppen a most az ellenfél párosban lévő kanadai Gabriela Dabrowskival. A kanadai lány ráadásul még juniorként, 2010-ben Babossal jutott döntőbe női párosban Ausztráliában, még 2010-ben. Neki 164. hely volt a legjobbja egyéniben.

A negyedik játékos, a horvát Mate Pavic - Baboshoz hasonlóan - győzelemmel hangolt a vegyes döntőjére, a férfi párost nyerte meg szombaton Ausztráliában. (Ő is a párosra koncentrál, egyéniben jelenleg 935.)

A magyar-indiai páros remekül kezdett. Az ellenfelük döntőig játszámát sem veszített, a fináléban ehhez képest Babosék nagyon magabiztosan, 6-2-re nyerték az első játszámát.

A második játszmában megtört a lendületük. Babos egyszer 0-40-ről hozta vissza az adogatását, de másodszorra már elbukta a szerváit, indiai partnere visszaesett, elveszítették a játszmát.

A szuper rövidítésben 0-3-ra elment a kanadai-horvát páros, Babos azonban hozta a két adogatását, de ezután nem tudtak egyenlíteni. Viszont a horvát két adogatását elvették, Bopanna is magára talált, 6-6 lett, aztán átvették a vezetést, de 8-7-re fordított az ellenfél. 9-8-ra újra Babosék vezettek, meccslabdájuk is volt, de a horvát szervált és hozta is az adogatását. 9-9, aztán az ellenfélnél volt a második meccslabda, amit kihasználtak.

Babos remek tornát zárt, egyesben megverte az első forfulóban a 10. kiemelt amerikai CoCo Vandeweghe-t, női párosban nyert, vegyes párosban döntős volt.