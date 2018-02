Volt egy januári este, amikor nagyüzemben fosztogatták az utasok csomagjait Ferihegyen

Annyira eldurvultak a Liszt Ferenc repülőteret jellemző poggyászlopások és kifosztások, hogy a budapesti dél-koreai nagykövetség január 19-én figyelmeztető posztot tett közzé a Facebook-oldalán, leírva, hogy az utóbbi időben több koreai utas értékei tűntek el a budapesti reptéren, így vigyázzanak és minden értéküket tegyék a kézben vitt csomagba. A posztban leírják, hogy az ellopott készpénzért nem kaphatnak kompenzációt.



A koreaiak kiborulása nem volt véletlen, 19-én este ugyanis egy koreai utas is azok között volt, akiket megloptak a Liszt Ferencen. Hyojin Kim a Budapest Airport fb-oldalára is megírta a történetét:

Ez a LEGROSSZABB reptér a világon. A poggyászomat biztonsági lánccal lezárva adtam fel, de megérkezéskor nyitva találtam. Ellopták az órámat és beletúrtak az úszócuccomba. Dühös lettem, hogy valaki végigtapogatta a bikinimet, az alsóneműmet és a személyes tárgyaimat. A hazám nagykövetségének oldalára ki is tettek egy figyelmeztetést a budapesti repülőtéren tapasztalható lopások miatt. Azért, mert olyan sűrűn fordultak elő lopások! És a reptér nem igazán foglalkozik a témával. Ez volt a legrosszabb élményem. Gyűlölöm ezt a repteret.

Ugyanezen a január 19-ről 20-ra virradó éjszakán az fb-bejegyzése alapján egy Giorgio Stegner nevű utas bőröndjét is meglopták. Illetve egy Írországban élő és Dublinból éppen hazalátogató magyar házaspárét is, akik részletesebben megírták a sztorijukat a 444-nek.



Tibor annak az elismerésével kezdte a mesélést, hogy alapvetően ők hibáztak, méghozzá óriásit

feleségem a karikagyűrűjét és az eljegyzési gyűrűjét is a poggyásztérbe feladandó kézipoggyászban hagyta.

Majd leszálltak Budapesten, ahol

meglepően hosszú ideig, körülbelül 40 percig vártunk a poggyászokra. Mivel hajnali 1 óra körül volt már, a poggyász tartalmát nem ellenőriztük. Nem gondoltuk, hogy baj lehet, sajnos naivak voltunk - ezt azért is hangsúlyozzuk ki, mert ezen a ponton még véletlenül sem szeretnénk hibáztatni senkit. Mi követtünk el egy óriási butaságot - ám ettől még nem tartjuk szükségesnek azt, ami ezután történt.

Na de mi szükségtelen történt azután, hogy Tibor felesége másnap délben észrevette, hogy kilopták a gyűrűit az ékszeres dobozból?

Az első sokk után megpróbáltuk elérni mind a Budapest, mind a Dublin Airportot, mind a Ryanair-t. A Budapest Airporton a reptéri rendőr igazgatóságra (RRI) irányítottak minket, azt mondták, ők maguk nem illetékesek. Az RRI-n végül leadtuk a feljelentést, emailben, mivel személyesen nem tudtunk megjelenni. Sikerült elérnünk a Dublin Airportot is, ahol azt mondták, adjuk le a feljelentést bármelyik ír rendőrkapitányságon. Feleségem, miután hazautazott, le is adta azt abban a városban, ahol jelenleg élünk. E mellett a Ryanairt is sikerült elérnünk. Velük azóta is levelezésben állunk, ám sajnos ők is azt mondák, nem tehetnek semmit, mivel nem a repülőtéren vettük észre a lopást, és nem töltöttük ki a kártérítéshez szükséges formot.

Hőseink pár nap után kezdtek online is kutakodni a Liszt Ferencen történő lopások ügyében. Így szúrták ki, hogy aznap este két másik Budapestre érkező utast is megloptak. Tibor az egyikükkel felvette a kapcsolatot, így derült ki, hogy ő Londonból repült ide 19-én este.

Ekkor már gyanítottuk, hogy Budapesten kellene tovább kutakodnunk

- írta Tibor.

Ezért hétfőn újra felhívtam a Budapest Airportot, ahol nem voltak túl segítőkészek, akkor sem, amikor megemlítettem, hogy több ilyen esetről is van tudomásom. Végül külön kérésemre átirányítottak a földi kiszolgálókhoz. Itt ért a legnagyobb sokk: amikor előadtam a problémámat, és megkérdeztem a vonal másik végén lévő hölgyet, hogy mit lehet tenni, a reakció szó szerint az volt: "Semmit". Sajnos a beszélgetés további részében sem változott a hozzáállása: lekezelő, a problémát eltussoló válaszokat kaptam. Nem is biztos, hogy Budapesten történt, és különben is, ők nem tudnak vele mit tenni, jelezzük az RRI-nek (ami addigra már megtörtént), egyáltalán minek hagytuk az ékszert a csomagban, stb.

Ez a 19-20-ai éjszaka talán kiugró volt, de nem példátlan:

Azóta egyébként folyamatosan figyeljük a Budapest Airport oldalán lévő értékeléseket: csak az elmúlt héten több, lopással kapcsolatos üzenet érkezett, nagyon hasonló körülményeket leírva: levert lakatok, feldúrt táskák, és persze mindegyik csomag a repülő gyomrában utazott.

Tibor végül megmagyarázta, miért írt nekünk:

Mivel a Budapest Airport egy hete nem reagál semmilyen közösségi médiában történő megkeresésre, a telefonban pedig elutasítóak, úgy érzem, minden vonalon zsákutcába kerültünk - emiatt fordulok a nyilvánossághoz, többek között hozzátok is. Elsősorban a Budapest Airport hozzáállása miatt írok, ugyanis felháborítónak tartom, hogy egy adott éjszakáról 3 olyan bejelentéssel is rendelkeznek, amely azt bizonyítja, hogy több, a repülőteret érintő járaton is lopás történt, és mégsem tesznek semmit, a telefonban lekezelőek, ide-oda kapcsolgatnak.

Hősünk, mint kiderült, egyszerre realista és idealista:

Mindennél boldogabb lennék, ha valamilyen véletlen folytán visszakapnánk a gyűrűket (a budapesti zálogházaknak is írtunk, de ez már egy másik történet), de első körben már azzal is megelégednék, ha sikerülne kézre keríteni a tolvajt. Ha még ez sem történik meg, akkor legalább annyit szeretnék elérni, hogy a Budapest Airport nem homokba dugja a fejét, hanem ténylegesen tesz valamit az ilyen és hasonló esetek ellen.

Kerestem az ügyben a reptéri rendőrséget - ők még nem reagáltak, illetve a BA-t is. Ők - elég jól illusztrálva Tibor élményeit - azonnal, még a levegőből továbbpasszolták a felelősséglabdát. A válaszuk ugyanakkor tartalmaz pár praktikus információt:

A Budapest Airport munkatársai az érkező utasok poggyászaival semmilyen formában nem találkoznak. Az utasok ki-be szállítását és a poggyászok ki-be rakodását a légitársaság alvállalkozói, a földi kiszolgáló cégek végzik. Ezen a linken egyébként elérhető a légitársaságok listája, ahol a földi kiszolgáló partnereik is láthatók.

Poggyászdézsmálásokról tavaly jelent meg egy hosszabb interjú Hardy Mihállyal, ebben elég részletesen elolvashatók a folyamatok és tanácsok utazóknak, valamint az is, hogy milyen intézkedéseket tehet egy repülőtér üzemeltető:

A beérkező panaszokat illetékességből minden esetben továbbítjuk az érintett szervezeteknek. Hivatalos panaszt elektronikus úton egyelőre csak e-mailben, illetve egy weboldalunkon elérhető online űrlapon tudunk fogadni, Facebookon sajnos még nem.