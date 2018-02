A Falcon Heavy az emberiség legerősebb, ma működő rakétája

Majd egy évtizednyi fejlesztés után kedden elérkezett az Elon Musk-féle SpaceX Falcon Heavy nevű rakétájának első éles tesztje. A SpaceX azt szeretné, ha évek múlva ilyen, olcsó és újrahasznosítható rakétákkal járnának majd az emberek a Marsra.

A teszt remekül ment, a rakéta a majd kétmillió ember által követett élő Youtube-os közvetítésen is láthatóan sikeresen elindult, majd megfelelően le is váltak róla az oldalsó moduljai, és visszatértek a Földre. A középső modul visszatéréséről ugyan magyar idő szerint este 11-ig sem adott hírt a SpaceX, de ha az nem is tervezetten a tengeri drónhajón landolt, akkor sem lehet attól messze.

A sikeres teszttel a Falcon Heavy lett az emberiség legerősebb, ma működő rakétája.

A teszt előtt Elon Musk azt mondta, hogy az esély a sikerre nem túl magas, a rakéta első repülésekor fog ugyanis kijönni minden hiba, amit a földi teszteken nem vettek észre. Az üzletember 50 százalék esélyt jósolt a sikernek.

Fotó: JIM WATSON/AFP

A Falcon Heavy első kilövésénél rengeteg dolog elromolhatott volna, de a teljes siker esélyeit tovább rontotta, hogy ez a teszt csak akkor nevezhető sikeresnek, ha a rakéta pályára állítja a rakományát, majd mindhárom rakétatest rendben visszatér a Földre. A Falcon rakétacsaládban éppen ez a pláne, hogy egy rakás modul képes visszatérni a Földre, méghozzá úgy, hogy későbbi kilövésekhez is használni lehessen őket. Ezen az elven működik a SpaceX már többször sikeresen kilőtt, kisebb rakétája, a Falcon 9, ami egyébként azért 9, mert 9 darab Merlin hajtómű van benne.



A Falcon Heavy pedig nagyon leegyszerűsítve nem más, mint három Falcon 9 egybecsavarozva. A két szélső rakétatest önállóan is használható kisebb kilövésekre, a középső szerkezetileg erősebb, az a Falcon Heavy sajátja. Ennek a rakétának azért kell 27 darab módosított Merlin hajtómű, mert arra tervezték, hogy a Falcon 9-nél jóval komolyabb terheket is képes legyen az űrbe juttatni. A SpaceX épp ezért már a tervezett Mars-missziókra szánja a Falcon Heavy-t.

A Falcon Heavy egyébként sikeres tesztjével a legerősebb rakéta, amit a Föld az utóbbi 30 évben látott, teherbírásával csak a holdraszálláskor is használt Saturn-V és a szovjet Enyergija vetekedik, de ezeket már nem használják. A jövőben pedig még egy hasonló rakéta építését tervezik, a NASA Ares-V-projektjének helyébe lépő, valamivel olcsóbb, de a Falcon Heavyhez képest még így is nagyon drága Space Launch Systemét, de ez már tényleg a távoli jövő.

A Falcon Heavy moduljai és működési ábrája. Fotó: SpaceX

A Falcon Heavy ezen a teszten egy használt Teslát, benne pedig egy egy szkafanderes bábut juttatott a világűrbe, és állított pályára a Nap körül, törve az utat afelé, amikor majd százasával járnak az emberek a Marsa ilyen rakéták segítségével.

Örüljünk!