A Belváros helyett Óbudán épülhet fel a szovjet megszállás emlékműve

Az Óbudán felállítandó obeliszk látványterve.

Eredetileg a szovjet megszállás áldozatainak emlékművét is az ellentmondásos emlékművekkel terhelt Szabadság Téren tervezték felállítani, de ott nem kapott tulajdonosi hozzájárulást, így most végül Óbudán állíthatják fel a gulágra hurcolt magyaroknak emléket állító obeliszket, jelentette be Menczer Erzsébet, Óbuda fideszes parlamenti képviselője.

Menczer szerint az emlékmű így méltó helyre talált, mert szerinte csak Óbudáról 15 ezer embert hurcoltak el a szovjetek málenkij robotra. Menczer számaira én nem vennék mérget, mert ő az interjújában azt állította, hogy egymillió magyart hurcoltak a Szovjetunióba a világháború végén. A levéltári források alapján ezidáig 130 ezer elhurcoltról tudunk - sváb családból származom, édesapám zsidómentő nagybátyja is köztük volt.

Menczer nyilatkozatában sikeresen merült el az összehasonlító véralgebra holokausztrelativizáló tudományában. "Nagyon helyesnek tartom, hogy a Holokauszt áldozatait megbecsüljük, és róluk többszörösen megemlékezünk. De ha a kettős mércét le akarjuk bontani, akkor a szovjet megszállás áldozatainak ugyanúgy kell, hogy legyen emlékéve és központi emlékműve" - mondta. (Via Óbuda.hu)