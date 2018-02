Németh Szilárdnak sikerült kijárnia, hogy az E.ON elkezdje lebeszélni potenciális ügyfeleit a saját gázárcsökkentéséről

Németh Szilárd fideszes alelnök-rezsibiztos kedden a terrorelhárítás központjában beszélt arról, hogy

az E.ON energiaszolgáltató olcsón adná a gázt az ügyfeleinek, ezzel pedig beavatkozik a magyar országgyűlési választási kampányba.

Az E.ON amúgy új akciójában tényleg aláment a rezsicsökkentett állami földgázárnak, és havonta akár ezer forinttal olcsóbb gázt ígért, mint az állami szolgáltató. (Arról, hogy a magyar állami hatósági ár drágább, mint a szabadpiaci, itt írtunk részletesen.)

Németh szerint ezzel az árcsökkentéssel az E.ON valahogy Brüsszel szekerét tolja, bár az nem derült ki, hogy pontosan hogyan.

Úgy néz ki viszont, hogy az energiacégnél meghallották a fideszes alelnök szavait, ugyanis egy zavaros közleményt adtak ki saját árcsökkentési akciójukkal kapcsolatban, mintha direkt el akarnák bizonytalanítani potenciális ügyfeleiket.

A cég honlapján azt írják:

Sajnálatosnak tartjuk, hogy az E.ON 2017 októberében nyilvánosságra hozott, versenypiaci üzleti ajánlata a nagy gázfogyasztású ügyfélcsoport számára jelentősen félreértelmezett formában jelent meg. Az E.ON az ügyfeleknek folyamatosan megújuló komplex szolgáltatási ajánlatokat kínál. Ez esetben az ügyfelek a gáztermék mellett biztosítási terméket is igénybe vehetnek. Ez az ajánlatunk olyan ügyfeleknek szól, akik a kisvállalkozásokhoz hasonló fogyasztással rendelkeznek.

Ez alapján most úgy tűnik, hogy nem is az átlagos fogyasztóra céloznak az árcsökkentéssel, szóval nekik nem is érdemes érdeklődniük, Németh Szilárdnak meg amiatt izgulnia, hogy politikai okokból akarják olcsó gázzal kábítani a Fidesz szavazóit.

A dologban az a különösen érdekes, hogy az E.ON honlapjának kétharmadát még mindig az új akciójuknak a reklámja foglalja el.

Az E.ON honlapja szerdán délben

Ha valaki rákattint erre a reklámra, és "kiszámolja" a lehetséges megtakarítását, akkor mégiscsak az derül ki, hogy már például havi 24 ezer forintos fogyasztásnál (egy nagyobb lakás vagy kisebb családi ház simán fogyaszt ennyi gázt) is megspórolható havi ezer forint, tehát a gyakorlatban szó sincs nagyfogyasztókról, de még kisvállalkozásokról sem, egy teljesen normális lakossági fogyasztó is nyerhet az akcióval, még ha ezt a cég most a politikai nyomásra való tekintettel próbálja is elmaszatolni.