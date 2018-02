A védőbeszéd alapján a barátnőjének megcsonkításával vádolt volt kórházigazgató a legpechesebb ember a világon

Prekoncepció volt Bene Krisztián ellen

- erről beszélt a budai Irgalmasrendi Kórház volt igazgatójának, Bene Krisztiánnak ügyvédje védőbeszédében péntek délelőtt a Fővárosi Ítélőtáblán. Benének ez a negyedik bírósági eljárása, első fokon négy, másodfokon kilenc év börtönre ítélte a bíróság, majd a Kúria hatályon helyezte a másodfokú ítéletet.

Az két elmarasztaló ítélet szerint Bene nem tudta feldolgozni, hogy volt barátnője, Erika szakított vele, ezért először emailen és telefonon, majd személyesen is zaklatni kezdte a nőt. 2013 márciusában aztán Erika lakásához ment, rátámadt a lépcsőházba kilépő nőre, visszalökte a lakásába, műtéti altatószerekkel elkábította, majd nemi szervére maró lúgot öntött, ami maradandó sérüléseket okozott. A támadás miatt Erika már sosem élhet normális nemi életet, nem tudni, hogy lehet-e gyereke.

Bene ügyvédjének védőbeszéde két órán át tartott, és abból a világ legpechesebb emberének képe rajzolódott ki, aki a körülmények, vagy valamilyen különös összeesküvés áldozata.

Az ügyvéd szerint például a szemtanú, aki Erikáék lépcsőházában, a támadás reggelén látott egy maszkos alakot, és aki aztán Benét választotta ki a rendőrségen azonosításkor, téved, és eleve évek távlatából nem ugyanúgy emlékszik minden részletre, például a maszkos alak sisakjának mintájára, vagy a kabátjának színére, így a vallomását nem szabad elfogadni.

Bene kocsijában ugyan találtak egy használt tűt és fecskendőt, amiben az Erika elkábításához használt egyik gyógyszer, a Midazolam maradványait is kimutatták, de ez sem bizonyíték az ügyvéd szerint, mert például a lefoglalás után késve küldték át az egyik rendőrségi hűtőből a másikba, ráadásul az egyik szakértő kettő a másik szakértő három milliliteresként hivatkozik rá, ezért ki kell zárni az eljárásból.

A rendőrség és az ügyészség egyszerre volt elfogult Bene ellen, mert rögtön róla kérdezték az áldozatot, az ő képét mutatták neki, hogy felismeri-e, akkor azonban helyesen döntöttek, amikor évekkel ezelőtt kiengedték az előzetesből Benét, és meg akarták szüntetni vele szemben az eljárást.

A védőbeszéd szerint az áldozat is elfogult Benével szemben, téveszméi és üldözési mániája van, és ezért nem elfogadható a vallomása, vagy legalább is annak terhelő része, másrészt azt mondta, hogy nem ismerte fel a támadáskor az orvost, ezt pedig mégis azt bizonyítja, hogy nem Bene volt az, ezt viszont el kell fogadni.

A bíróságon tanúskodó orvosszakértők tévednek, és az áldozat nem is volt életveszélyben a támadás eredményeként, egyedül a védelem szakértője látja jól a dolgokat, aki szerint nem volt ilyen súlyos a támadás.

Sőt, nem csak az orvosszakértők tévednek, az Erikát kezelő orvosok is hibáztak, rosszul kezelték a lúggal leöntött nőt, akinek csak emiatt lettek maradandóak a sérülései, egyébként begyógyulhattak volna. Illetve eleve nem is lehet tudni, hogy Erikának milyen sérülései vannak, azok maradandóak-e, hiszen az elmúlt öt évben nem is vizsgálta meg elegendő mennyiségű és szakképesítésű orvos a nőt.

A támadó bárki lehetett, egy rabló, egy szexuális bűnöző, egy visszautasított férfi (itt az ügyvéd felvetette, hogy szerinte az eljárásban nem térképezték fel elég részletesen Erika magánéletét), kivéve Bene, ő nem lehetett, ugyanis ő pont hogy feldolgozta, hogy Erika szakított vele.

A védőbeszédben az is elhangzott egy ponton, hogy Erika jelenlegi élettársa, Attila állhatott a csonkítás mögött, aki "így akarta meghódítani" a nőt.

Mindezek alapján az ügyvéd Bene felmentését kérte, vagy ha ez nem lehetséges, akkor azt, hogy öt év után újra ismételjék meg első foktól az egész eljárást.

Bene az utolsó szó jogán ártatlannak vallotta magát, azt mondta, hogy lezárta magában a kapcsolatot. Azt állította, hogy nem zaklatta az áldozatot a szakítás után, csak véletlenül futottak össze 4-5 alkalommal az utcán, mert közel volt a lakásuk. Szerinte az áldozat és környezte egy alternatív valóságban élt, ennek a szűrőjén keresztül értelmeztek bármit tévesen zaklatásként, és eleve az, hogy ennyit foglalkoztak az ő személyével, és hogy Erikánál maradt az albérletének a kulcsa, azt mutatja, hogy nem ő nem tudta lezárni a kapcsolatukat, hanem Erika.

Szerinte azért ő áll a vádlottak padján, mert a rendőrségnek nem volt jobb ötlete, a gombhoz varrták a kabátot.

Ítélet a jövő héten várható.

Előzmények: