Valódi nyomozást vár a rendőrségtől Tiborcz-ügyben az unió költségvetési bizottságának néppárti elnöke

"Szeretnék egy valódi rendőri nyomozást látni Orbán Viktor vejének ügyében"

- nyilatkozta a Politicónak Ingeborg Gräßle, az Európai Parlament költségvetési bizottságának néppárti elnöke.

Gräßle a Fidesz konzervatív partnere, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagja, aki járt már Magyarországon, és eléggé képben van az itteni viszonyokkal, ő vezette az ősszel Magyarországon járt delegációt, amely a felcsúti kisvasútra szánt összegeket is ellenőrizte. Hosszasan elemezte a források felhasználását, de akkor mindvégig diplomatikusan fogalmazott.



Tiborcz István a Sziget VIP-ban 2015-ben. Fotó: olvasónk

A Politico cikke felidézi, hogy az OLAF januárban súlyos szabálytalanságokat tárt fel a Tiborcz István vezette Elios Zrt. beszerzései körül, és az ügyészség ugyan nyomoz Magyarországon, Polt Pétertől túl sok eredményt nem várhatnak az uniós adófizetők.



"Azt várjuk, hogy a magyarok működjenek együtt a problémamegoldásban. Támogatjuk Magyarországot, közben viszont a magyar hatóságok úgy keretezik a helyzetet, mintha ellenfélként tekintenénk rájuk" - folytatta Gräßle, aki valószínűleg Szijjártó Péter külügyminiszter múlt heti nyilatkozatára utalt, amiben a magyar választási kampányba való beavatkozásként értékelte az Elios-ügy fejleményeit.

Gräßle beszélt arról is, hogy sokkal tempósabb munkára számítanak a 4-es metrót érintő törvénytelenségek felkutatásában is. Arról is beszél, fontos volna, hogy az unió forrásfelhasználását a továbbiakban a jogállami normák érvényesüléséhez kössék.

A Politico egy másik néppárti forrást is idéz a költségvetési bizottságból, aki anonimitást kérve beszél arról, hogy megváltozott a hangulat a testületben, és nem a magyarok javára: most már világos a többség előtt, hogy rendszerszintű korrupcióval van dolguk. (Politico)