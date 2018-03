Az Amazon végre kezd valamit Alexa vérfagyasztó kacajával

Alexa vérfagyasztó kacaját talán azok is ismerik, akiknek nincs birtokukban az Amazon digitális asszisztense. Alexa vérfagyasztó kacaja rejtélyes jelenség, látszólag minden ok nélkül harsan fel, jellemzően akkor, amikor a felhasználó az asszisztens megszólításával felébreszti az eszközt.

Ha csak ennyi lenne a jelenség, tán nem is volna annyira rejtélyes. De Alexából néha zenelejátszás közben is előtört a sátáni kacaj. "Tudunk a problémáról, és dolgozunk a megoldásán" - közölte ezzel kapcsolatban most az Amazon.

A sátáni kacaj jó ideje tartja izgalomban az Alexa-tulajdonosokat. "MIÉRT KEZDETT A SEMMIBŐL RÖHÖGNI AZ ALEXÁM?!?!?" - üvöltötte a Twitterbe egy felkavart felhasználó. Egy másik meg arról számolt be, hogy Alexa az első álmából riasztotta fel egy hangos, sátáni kacajjal. "Szerintem jó esély van rá, hogy még az éjjel meggyilkoljanak" - vélekedett. (Via BBC)