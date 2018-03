Hét év fegyházra ítélte Ahmed H.-t a bíróság terrorizmus miatt

Ítéletet hirdetett szerdán a Szegedi Törvényszék a terrorizmussal vádolt Ahmed H. megismételt ügyében. A férfit hét év fegyházbüntetésre ítélték, és 10 évre kitiltották Magyarországról.

A bíróság a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és társtettesként elkövetett terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit.

Ahmed H. legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.



Az elsőfokú eljárást azért kellett megismételni, mert a Szegedi Ítélőtábla tavaly hatályon kívül helyezte a korábbi elsőfokú döntést, és megismételt eljárást rendelt el. Ahmed H.-t korábban tíz év börtönbüntetésre ítélték, így a mostani ítélet enyhébbnek számít a korábbinál.

Az ügyész a vádbeszédében az MTI szerint tizenhét és fél éves fegyházbüntetés kiszabását kérte Ahmed H.-ra, illetve végleges kiutasítást Magyarországról.



A vádhatóság szerint Ahmed. H. célja az volt, hogy a rendőri szervek nyissák meg a határt, hogy be tudjon lépni Magyarországra. Ezzel a vádlott elkövette a terrorcselekmény bűntettét. Az ügyész kifejtette azt is, hogy bár Ahmed H. igyekezett magát békés személyiségnek beállítani, a tőle lefoglalt telefonon több, terrorszervezetekhez köthető felvétel is volt. A ciprusi hatóságok szerint pedig a férfi veszélyes vallási fanatikus.

Ezzel szemben Bárándy Péter ügyvéd, Ahmed H. védője azt mondta, a férfi bűnössége csak hivatalos személy elleni erőszak bűntettének kísérletében állapítható meg. Kifejtette, a Cipruson élő Ahmed H. útlevelével valójában beléphetett volna bármely határátkelőn, de szüleivel, testvérével és annak gyerekeivel érkezett 2015. szeptember 16-án a magyar határhoz, az ő menekülésüket próbálta segíteni.

Semmi olyan nem hangzik el a férfitól, amit követelésként lehetne értékelni, szavaiból és gesztusaiból a támadólag fellépő emberektől való elkülönülés tükröződik - mondta az ügyvéd.

Bárándy Péter szerint a határzár tiltott átlépése bűncselekményt csak az követheti el, akinek nincs joga átlépni a határt, így ez alól a bíróságnak fel kell mentenie védencét. Az pedig, hogy az elkeseredett helyzetben, beszűkült tudatállapotban lévő férfi köveket dobott a rendőrök felé, hivatalos személy elleni erőszak kísérletének kell hogy minősítse a törvényszék.

Bal oldalon Ahmed H. Fotó: Kelemen Zoltán Gergely/MTI/MTVA

Ahmed H. az utolsó szó jogán hangsúlyozta, nagyon sajnálja a történteket. A háború elől menekülő családját segítette abban, hogy eljussanak Németországba. Bíztak abban, hogy csak ideiglenesen zárták le a magyar határt.

Vallásos ember, de nem fanatikus, felesége is keresztény. Semmilyen követelése nem volt, és csak a videofelvételeken látta, hogy dobált a rendőrök felé, de ennek okára nem tud magyarázatot adni - mondta.

A tárgyalást rendkívüli biztonsági intézkedések között tartották, a bíróság folyosóját és a tárgyalótermet is civil ruhás rendőrök felügyelték. A tárgyalóteremben volt olyan civil aktivista, aki "Free Ahmed H. now" feliratú kitűzőt viselt.

Azt állította próbált a tömeg és a hatóságok között közvetíteni

Tavaly júniusban derült ki, hogy Ahmed H. ügyét újra kell tárgyalni elsőfokon, miután a másodfokú bíróság, a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a korábbi első fokú ítéletet. Akkor tíz év börtönre ítélték a vádlottat, és örökre kitiltották Magyarországról.

Az elsőfokú ítélet szerint a szíriai származású férfi 2015. szeptember 16-án a lezárt röszkei határátkelőnél kődobálással akarta rákényszeríteni a dél határt védő magyar rendőröket, hogy engedjék be az országba a szerb oldalon összegyűlt migránsokat. A röszkei összecsapás előtt azt mondta, hogy a rendőröknek 5 percük van angol tolmácsot hozni, és 10 percük van megnyitni a határt, különben bedöntik a kordont. Ez így együtt adta ki a terrorizmust, ami a törvény szerint akkor történik, ha valaki személy elleni erőszakkal (kődobálással) próbál rávenni egy állami szervet (a rendőrséget), hogy valamit tegyen (nyissa meg a határt a migránsok előtt).

Az ítélőtábla szerint első fokon olyan dolgokról nem esett szó, amik alapvetően befolyásolhatják Ahmed H. tetteinek megítélést. A bíró szerint a rendőrök megdobálásának ügyében rendben volt a korábbi eljárás, viszont hogy volt-e összefüggés a vádlott rendőrökhöz intézett szavai és a dobálás között, azt nem tisztázták megfelelően.

A tárgyalás végül tavaly októberben indult újra. A vádirat szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetése után, 2015. szeptember 16-án több száz menekült gyülekezett a Röszke-Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.

Ahmed H az első tárgyalási napon ártatlannak vallotta magát. A Cipruson élő, szír állampolgárságú vádlott a tárgyaláson azt mondta, hogy a szüleivel, a testvérével és annak családjával a reggeli órákban érkezett a szerb-magyar határhoz, rövid alvás után először délelőtt ment az átkelőt lezáró kordonhoz. Azt mondta, nem tolmáccsal, hanem rendőrrel akart beszélni, édesanyja miatt, aki cukorbeteg és inzulinra volt szüksége, amit meg is kapott.

A vallomása szerint többször is beszélt a rendőrökkel, azt állította, próbált a tömeg és a hatóságok között közvetíteni, mondandójának lényege az volt, hogy nem szeretnének problémát, csak békésen továbbmenni. Elismerte, hogy dobált a rendőrök felé, és megafonnal beszélt a tömeghez, de azt tagadta, hogy a határ megnyitását követelte, fenyegetőzött vagy ultimátumot adott volna a határ megnyitására, azt állította, csak nyugtatni próbálta a várakozókat. Többször is hivatkozott arra, hogy ideges volt, nem volt magánál, nem tudja, mit csinált, és ezt mondta arról is, hogy felvételek bizonyítják, a kerítéstől távolabb követ tört.

Nagyon fontos per ez a Fidesznek

Már tavaly lehetett látni, hogy milyen fontos ez a per a Fidesznek, és a kormánypárt propagandagépének. Ahmed H.-t első fokon, 2016 novemberében 10 év börtönre ítélték terrorizmus miatt, a kemény ítéletet Orbán Viktor miniszterelnök külön ünnepelte. A másodfokú tárgyalásnak 2017 nyarán lett vége. A közmédia egész napos műsorral készült a jogerős ítéletre, és szórakoztató kapkodás lett belőle, amikor a szír férfit mégsem marasztalták el.

A kormány már idén a saját honlapján kimondta, hogy Ahmed H. szerinte terrorista. Szerdán az ítélethirdetéses előtt pedig Zsigó Róbert fideszes országgyűlési képviselő azt mondta a közmédiának, hogy Ahmed. H az a terrorista, aki a röszkei zavargásoknál a schengeni határt védő magyar rendőrök megtámadására buzdította a migránsokat. Hiába nem döntött még akkor a bíróság arról, hogy Ahmed H. bűnös-e vagy sem.