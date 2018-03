Lehet olyan kifutása a Kósa-ügynek, amihez képest még jobbnak tűnt, hogy teljesen hülyének mutatta magát a miniszter

Igazán hálás lehet Semjén Zsolt, hogy a sajtóban már nem az ő svédországi vadászata a fő téma, amit az állami pályázatokon is kifejezetten sikeres vállalkozó, Farkas József finanszírozott.

Mi elég óvatosak voltunk elsőre azzal a sztorival, amit a Magyar Nemzet szellőztetett meg, majd kezdett felépíteni, hogy valaki megbízta Kósa Lajost azzal: fektessen állampapírokba 4,5 milliárd eurót, vagyis 1300 milliárd forintot.

A kormánysajtó azonnal elkezdte védeni Kósát, csakhogy közben maga a fideszes politikus ismerte el, hogy igaz a történet. De még annál is hihetetlenebb magyarázatot adott rá, minthogy valaki egy szabolcsi kisvárosban örökölt egy Európában is hatalmasnak számító vagyont, és éppen Kósa Lajossal közösen keresték a megoldást, mire is fordítsa.

Mindannyiunk szerencséjére Kósa Lajos Dunaújvárosban sajtótájékoztatót tartott a cikk megjelenésének délelőttjén, ahol meg tudták kérdezni az ügyről, aztán kirakott a Facebook-oldalára egy videót is, majd este még nyilatkozott a hvg-nek. Csodálatos íve van a magyarázkodásának, aminek az alapja az, hogy szegény Kósa Lajost csúnyán becsapták. De mára kiderült, hogy sokkal szorosabb lehet a kapcsolat Kósa és a Csengeren élő "háztartásbeli", Sz. Gáborné között.

5 verzió arról, hogyan került kapcsolatba Kósa a mesés vagyon örökösével

Az első cikk megjelenése után jó pár órával, Dunaújvárosban Kósa egy percen belül háromszor is elmondta, hogy nem olvasta a Magyar Nemzet cikkét - miért is érdekelne egy politikust, hogy a kampányban mi jelenik meg róla - de azért emlékezett a sztorira.

Kósa az első megszólalásában három perc alatt három sztorit is elmondott arról, hogyan került kapcsolatba a nővel 2012 őszén.

1. verzió: „Munkatársam ismerőse jelentkezett, hogy van egy hölgy, aki hihetetlen összeget örökölt Németországból.”

2. "Sokkal korábban megkeresett ez a hölgy, az ügyvédjével, hogy ő egy ilyen óriási örökségnek a birtokába jutott."

3. "Az ügyvédjét ismerem, távolról, ennyi az egész."

Egy még inkább finomított verzió, már Kósa Lajos saját, facebookos videóján:

4. "2012 őszén keresett fel egy ügyvéddel."

5. A hvg-nek kedd este már még jobban kiszínezte, hogy miért is kereste meg őt a nő. Az egyik magyarázat szerint a brókerbotrányok miatt bizalmatlan volt a pénzügyi szolgáltatókkal szemben. Itt alighanem a világban történt botrányok miatt aggódott, mert a magyar brókerbotrányok közül a K&H-s sokkal, de sokkal korábban volt, a Quaestor pedig később. De ami még jobb, hogy Kósa szerint azért is fordult hozzá a nő, mert az állam lenyúlta a magánnyugdíj-pénztárakat, ezért megrendült a bizalma:

„Azt mondta, a korábbi brókerbotrányok óta nem a bízik a bankokban, sem a vagyonkezelőkben, de az államban sem, azok után, ahogy a magánnyugdíj-pénztári pénzeket kezelte – 2012-őt írtunk - és pont ezért keresett meg engem, mert bennem megbízott.” Nem is lehetett más a vége, hogy Kósa ezek után azt tanácsolta neki, hogy fektesse a pénzét állampapírokba és kelet-magyarországi munkahelyteremtésbe.

Hogyan sikerült megtéveszteni egy közgazdász végzettségű, rutinos politikust?

Először amolyan Kósa Lajos-féle humorral azzal kezdte, hogy őt mennyi szélhámos kereste már meg, például a nigériai nemzeti bank különmegbízottja, hogy Debrecenben akar elkölteni több százmillió dollárt. Az állítása szerint elképesztő vagyont öröklő nőnek azt tanácsolta, hogy tegye a pénzét állampapírokba, és valósítson meg Magyarország számára hasznos beruházásokat, főleg Kelet-Magyarországon. „Általában azt szoktam csinálni, hogy nem vitatkozom az ilyen az emberekkel, mondom, felesleges, az ilyen kamu történetekből 12 egy tucat".

A saját videójában már azt mondta, hogy a Csengeren élő háztartásbeli nő meggyőző iratokat mutatott neki az örökségről.

A hvg-nek kedden este aztán Kósa még hülyébbet csinált magából, mint addig. Éppen azt magyarázta, hogy „a nő csomó papírt: hagyatéki leltárt, bankszámlakivonatot, német nyelvű közjegyzői dokumentumokat mutatott, hogy tényleg örökölt".

De ezek valósnak tűntek? - kérdezte a hvg. Most mit mondjak, annak tűntek, de németül voltak - válaszolta Kósa Lajos.

Közjegyzőhöz azért mentek, mert a nő ragaszkodott ehhez.

„Ma már tudom, ahhoz kellett neki, hogy később rám hivatkozhasson.”

Vagyis Kósa kissé megtörten azzal állt elő, hogy őt egy háztartásbeli asszony egyszerűen átverte. De erre nem azonnal jött rá, hanem csak négy évvel később, 2016 végén, 2017 elején. De annyira nem fogott gyanút, hogy a közjegyzőnél okiratba foglalt megbízást többször is átírták.

Amiről Kósa nem beszélt

Miközben Kósa nem győzte hangsúlyozni, hogy ő nem kapott egy fillért sem a pénzből, arra egyáltalán nem adott magyarázatot, hogy ha tanácsadásra kérték fel, akkor mi szükség volt arra, hogy meg is bízzák közjegyző előtt a mesés vagyon kezelésével.

Közben pedig kiderült az is, hogy az ismeretlenből valahogyan felbukkanó nővel közös cége van a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökének, a korcsolyaszövetség ügyvezető igazgatójának, Orendi Mihálynak. Ennek a szövetségnek az elnöke Kósa Lajos, aki Orendivel közösen szurkolt a téli olimpián. Az Észak-Atlanti Pénzügyi Befektető Kft.-ben kisebbségi tulajdonos a Kis Hal Befektetési és Tanácsadó Kft. Az Optenben hozzáférhető cégadatok alapján a társaság tagja dr. Fiák István, Kósa Lajos ügyvédje, a cégjegyzésre pedig Fiák lánya, Blanka jogosult. Fiák szintén ott szurkolt Kósával és Orendivel a téli olimpián:

Balról jobbra: Bathó Ferenc, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség alelnöke, Fiák István, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének elnöke, Kósa Lajos miniszter, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke és Orendi Mihály, a szövetség ügyvezető igazgatója Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A Sz. Gáborné fia a hvg-nek azt állította, hogy Kósa Lajos maga kereste meg az édesanyját, miután annak ügyvédje kikotyogta a mesés örökség hírét egy Kósával közös ismerősüknek. A fiú állítása szerint Kósa azt mondta, hogy lenne ötlete, mit csináljanak a pénzzel. A fiú szerint egyébként az örökség valós, ám az összegét vagy pontos nagyságrendjét nem tudta megmondani.



A Magyar Nemzet pedig azzal folytatta a sztorit, hogy Kósa Lajos és megbízója közjegyzői okiratba foglaltak egy 2 millió 633 ezer eurós, vagyis több mint nyolcszázmillió forint ajándékozást is. A 2013. szeptember 26-án kelt dokumentum szerint az illető Kósa Lajosnénak, a miniszter édesanyjának kívánta utalni a pénzt saját bankszámlájáról, a „megajándékozottal történt előzetes egyeztetés alapján”. A dokumentumban a miniszter édesanyjának banki adatai is szerepelnek. Hogy megtörtént-e az utalás, arról nincs hír.

Kósa édesanyja szerepelt már nemrég a hírekben, amikor kiderült, milyen zseniális üzletasszony. A 82 éves, egykor védőnőként, majd bölcsődei vezetőként dolgozó nyugdíjas 2015 nyarán vásárolta fel rokonaitól, a Szilágyi családtól a felszámolás alatt álló Szalka-Pig Kft.-t, amitől úgy tudta átvenni a több százmilliós értékű mátészalkai sertéstelepet, hogy a cég pont ki tudott egyezni a hitelezőivel. Ennél is szerencsésebb, hogy még pont időben, 2016 februárjára sikerült átvezetni a tulajdonszerzést, így Kósa Lajos édesanyja még be tudta adni pályázatát a sertéstelepek fejlesztésére kiírt támogatásra, amit nem sokkal később a túl sok jelentkező miatt le kellett zárni. Kósa erre azt nyilatkozta, hogy az édesanyja nem strómanja senkinek.



A Magyar Nemzet megemlít a mai cikkében egy 2015. január 12-én kelt iratot, melyben a megbízó meghatalmazta Kósa Lajost, hogy a Crédit Industriel et Commercial nevű párizsi bank „által kibocsátott részvények tekintetében valamennyi, a részvényest megillető jogokat gyakorolja, ide nem értve a részvények elidegenítését, megterhelését, illetve az osztalék felvételét”.



Kósa Lajos ma Érden tartott sajtótájékoztatót. Itt számos kérdést kapott például arról, hogy ha ennyire könnyű becsapni, alkalmas-e miniszternek, mi a helyzet az anyjának utalandó 800 milliós ajándékról, valóban-e ő kereste-e meg az asszonyt, de csak annyit mondott, hogy csalássorozatról van szó, amiben a rendőrség is nyomoz, és ma ő is feljelentést tesz a rendőrségen. Hogy miért csak ma, arról sem mondott semmit, miközben ha hiszünk a tegnapi Kósa Lajosnak, akkor már 2016 vége, 2017 eleje óta tisztában volt azzal, hogy csalás történt, arról ugyanúgy nem mondott semmit, mint a ma megjelent hírekről.