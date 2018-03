Semjén: Inspirálna, ha valaki meghívna jegesmedvére vadászni

Kósa Lajos és a rejtélyes 1300 milliárd forint egy kicsit elhomályosította az elmúlt napok másik nagy kormányközeli kérdését: hogy vajon miből jár Semjén Zsolt évek óta Svédországba háziasított rénszarvasokra vadászni?

A Magyar Nemzet közölt még pénteken felvételeket a vadászatról, illetve az ott használt helikopterről is, és később írtak arról is, hogy dokumentumaik vannak arról, hogy az utakat egy állami pályázatokon is kifejezetten sikeres vállalkozó, Farkas József fizette be.

A Hír Tv kedden egy püspökladányi fórumon kérdezte Semjént a vadászatokról, aki a tévé beszámolója szerint az alábbi választ adta:

„A helyzet az, hogy soha életemben nem volt se alkalmam, se lehetőségem, se módom arra, hogy jegesmedvét ejtsek el. De ha bárki meghívna egy jegesmedvére, az az igazság, azért az inspirálna. Úgyhogy ha el tudják intézni, akkor egyetlen pont lesz, ami hálával fog kötni a Hír TV-hez, ha egy jegesmedve-vadászatot elintéz nekem.”



Hétfőn írtunk arról, hogy ha valóban nem Semjén fizetett az útjáért, akkor ezt fel kellett volna tüntetnie ajándékként a vagyonnyilatkozatában, ez azonban nem történt meg. A Jobbik kedden közölte, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez a miniszterelnök-helyettessel szemben.