Leszóltak az MSZP vezetéséből vidékre, hogy ne várjanak, az LMP-vel sem lesz összefogás

Kedden egy vidéki város szocialista politikusától úgy értesültünk, hogy az MSZP felső vezetéséből megüzenték a helyi kampány szervezőinek, hogy ne számítsanak visszalépésekre, nem lesz összefogás.

Az illető egy olyan választókörzetben él, ahol komolyan felmerült, hogy az LMP jelöltje javára visszalépne a szocialista jelölt.

"Eddig inkább azt mondták, hogy kampányoljunk a listás szavazatokért, de az egyéni jelöltünket inkább rejtsük el. Mostanra viszont már az szivárgott le, hogy álljunk bele az ő kampányába is teljesen, mert nem lesz megegyezés" - mondta feldúltan, mert személy szerint bízott abban, hogy legalább az LMP-vel sikerül néhány körzetben megegyezni a kölcsönös visszalépésekről.

A kampány kezdete óta állandó téma, hogy az egyéni körzetek többségében csak visszalépésekkel lehet legyőzni a Fideszt. A hódmezővásárhelyi polgármester-választás óta különösen felerősödtek a várakozások, hiszen ott magabiztos fölénnyel győzött egy olyan független jelölt, akit az MSZP-től a Jobbikig minden ellenzéki párt támogatott.

A Jobbik fel sem merült, de az LMP igen

Ám a két legerősebb ellenzéki párt, az MSZP és a Jobbik között azóta se kezdődtek tárgyalások a visszalépésekről, és információink szerint ebben benne lehet az is, hogy a szocialista párt vezetőit a Fideszből konkrét fenyegetések érték, ne is próbálkozzanak a közeledéssel. Az MSZP-ből eddig csak Botka László szegedi polgármester (és tavaly októberig miniszterelnök-jelölt) mondta azt, hogy minden ellenzéki pártnak össze kell fognia, úgy, mint ez Hódmezővásárhelyen történt.

Az LMP-vel való együttműködésre azonban elvben nyitottnak mutatkozott az MSZP vezetése. Az ügyet támogatta Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt, egykori LMP-s képviselő is, aki arról beszélt, hogy az LMP szavazói a saját pártjuk székháza előtt fognak tüntetni, ha nem lesz megegyezés.

Még a hódmezővásárhelyi választás előtt az MSZP és a DK azt ajánlotta az LMP-nek, hogy 2 -2 körzetben visszalépnének, és cserébe azt kérték, hogy az LMP 10 körzetben lépjen vissza az ő javukra (az MSZP és a DK már korábban felosztotta egymás között a körzeteket).

A pénz miatt olyan nagy visszalépési hullámmal eddig sem számoltak

Az elmúlt hetekben úgy hallottuk, hogy az MSZP biztosan nem akar 4 választókörzetnél többet feladni, mert akkor már rengeteg kampánytámogatást vesztenének el. A törvény szerint ha 54-nél kevesebb jelöltjük van, akkor csak 149 millió forint jár a pártnak, 54 jelölttől viszont már 298 millió.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke beszél az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen az Együd Árpád Kulturális Központban Kaposváron 2017. október 22-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Márpedig a 106 körzetből 46-ot már átengedtek a DK-nak, 2-t függetleneknek, és így 58 jelöltet állítottak. Vagyis úgy indultak neki az LMP-vel való alkunak, hogy 2 helyet ajánlottak, és tartalékban még maradt 2, hogy tudjanak engedni is valamit, vagy esetleg más pártokkal is alkudozhassanak. Tömeges visszalépésekben eddig sem gondolkodtak.

Karácsony Gergely ugyan korábban azt mondta, hogy március 15.-ig meg akar állapodni az LMP-vel a visszalépésekről, de ez egyelőre elmaradt. Az ATV értesülése szerint 6.-án már volt egy előre mutató tárgyalás, és mi úgy értesültünk, hogy a következő fordulót 19.-re tűzték ki. Az MSZP központjából most viszont azt üzenték a kampánycsapatoknak, hogy a 19.-i megbeszélésen nem várható megállapodás.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje hivatalosan azt mondta eddig, hogy ők csak akkor akarnak megegyezést, ha abban minden komolyabb ellenzéki erő, így a Jobbik is részt vesz, erre azonban az MSZP nem mutatott hajlandóságot. Hogy emiatt rekedtek-e meg az egyeztetések, vagy a színfalak mögött ennél rugalmasabbak voltak az álláspontok, az nem világos. Hallottunk beszámolókat arról, hogy legalább néhány körzet esetében szóba került a két párt közötti alku lehetősége Jobbik nélkül is, de olyan magyarázatot is, hogy azért állt le az egyeztetés, mert a szocialisták még beszélni se hajlandóak a Jobbikkal.